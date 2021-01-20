Vali Erkaya Yırık, dereceye giren gençlere ödüllerini verdi

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Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 'Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren gençlere ödüllerini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen 'Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'na Elazığ'dan gençlerde katıldı. Finalde Elazığ'ı temsilen yarışan Gençlik Merkezi gönüllülerinden Muhammed Mert Özdemir Türkiye ikincisi, 1417 yaş kadın kategorisinde Merve Nur Dal ile 1825 yaş kadın kategorisinde Elif Alkan bölge ikincisi oldu. Dereceye giren gençler Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile birlikte Vali Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dereceye giren gençlere Vali Yırık, ödülleriyle birlikte plaketlerini verdi.

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