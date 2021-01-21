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Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira kazanç

DHA

Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira kazanç


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüs salgını döneminde üretilen maske, siperlik, dezenfektan ve sabun gibi 18 çeşit ürünle 8 ayda 2 milyon 100 bin lira gelir elde edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 302 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kaliteli ürün üretiyoruz. Pahalı veya ucuz değil olması gereken fiyata satıyoruz" dedi.
Elazığ'ın Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Kimya Bölümü'nce koronavirüsle mücadele kapsamında, 2020 yılının Mayıs ayında 5 kimya öğretmeni ve 6 öğrenci ile dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu üretimine başlandı. Süreç içinde çeşit sayısı, maske ve siperlik gibi ürünlerle 18'e çıkarıldı. 8 ayda 302 ton üretim yapılan okuldan başta diğer okullar olmak üzere kurumlara ve çevre illere ürün gönderilerek, 2 milyon lira gelir elde edildi. Piyasanın altında satışa sunulan ürünler için Türk Patent Kurumu'ndan marka tescili alınan okulda, 10 yıl boyunca üretime devam edilecek.
'OLMASI GEREKEN FİYATA VERİYORUZ'
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin marka patentini tüm ülkeye hizmet verecek şekilde aldıklarını belirtip, "7 ayda 302 ton üretim gerçekleştirdik. Bunun mali karşılığı 2 milyon 100 bin TL. Çalışmalarımız artarak devam ediyor. Okulumuzda 18 çeşit ürün üretilmektedir. Diğer bölümlerde maske, siperlik ve 500 okula dezenfektan aparatı üretildi. Ürünler toplu olarak ve isteyen vatandaşlara verilebiliyor. Kaliteli ürün üretiyoruz. Pahalı veya ucuz değil, olması gereken fiyata satıyoruz" diye konuştu.
'10 YIL ÜRETİM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Canpolat da mayıs ayında atölyeyi hazır hale getirdiklerini aktararak, "Bugüne kadar 302 ton sıvı deterjan ve dezenfektan grubunda üretim yaptık. Bunun yanında 500 adet dezenfektan aparatı üretip 325 tanesini ilimizdeki okullara ve Tunceli ile Bingöl'e gönderdik. Siperlik üretimimiz oldu. Pandemi sürecinde ihtiyacı karşılama noktasında elimizden gelen çabayı gösterdik ve 18 kalemde üretimimize devam ediyoruz. Türk Patent Kurumu'ndan da markamızı tescil ettik. Marka ile 10 yıl üretim yapmaya devam edeceğiz. Fiyatlarımız litre bazında piyasanın 1-2 TL altında. Kaliteden ödün vermeden, üretimimizi yapmaktayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-21 09:37:40

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