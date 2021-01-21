Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi Erkaya Yırık, milletvekilleri geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti Vali Erkaya Yırık: "Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz" "Milletvekili Zülfü Demirbağ: " Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak" Milletvekili Sermin Balık: " Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk"

İHA

Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi Erkaya Yırık, milletvekilleri geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti Vali Erkaya Yırık: "Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz" "Milletvekili Zülfü Demirbağ: " Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak" Milletvekili Sermin Balık: " Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk"

Elazığ’da Vali Erkaya Yırık ile Milletvekilleri, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8’lik depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini taziye ziyaretimde bulundular.
24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya'da ise 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 bin civarında konut ise ağır hasar gördü. Depremden hemen sonra Elazığ'da 20 bin konutun inşası için çalışmalar başlarken, senesi dolmadan 3 bine yakın konut ailelere teslim edildi, 5 bin tanesi ise teslim edilme aşamasına getirildi. Binlerce konutun yapımının sürdüğü kentte, yakınlarını kaybedenler de unutulmadı. Depremden sonra olduğu gibi ilgililer, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da unutulmayarak ziyaret edildi. Son olarak Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti. Depremden sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarına yerleştirilen aileleri tek tek gezen protokol üyeleri, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Yırık," Acıları paylaşmak için ziyaretleri devam ettiriyoruz"
Depremin ilk anından beri her zaman ailelerin yanında olduklarını anımsatan Vali Erkaya Yırık, “24 Ocak 2020 Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin senei devriyesi 23 gün zaman kaldı. Birinci yıl dolmadan deprem felaketinde eşlerini, kızlarını, oğlunu, annesini ve bir yakını kaybeden hemşehrilerimizin evlerine hem bir taziye hem de onları hayırla yad etme amaçlı milletvekillerimizle birlikte ziyarete geldik. Ailelerimizin kayıpları, hepimizin kayıpları ve onların üzüntülerini paylaşıyoruz. Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. İnşallah, birinci yılda cumhurbaşkanımızın vadettiği üzere 8 bin konutun tüm hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilerek bu kış sürecinde yeni binalarına, evlerine kavuşmuş olacaklar. Allah, bir daha bu felaketi vermesin, ailelerimizin acılarını paylaşıyorum” dedi.

Milletvekili Balık, "Bir yılı birbirimizin yaralarını sararak ve acılarını paylaşarak geçirdik"
Acılar paylaşarak azaldığını belirten AK Parti Milletvekili Sermin Balık ise “Biz ailelerimizin her anlarında yanından olmaya çalıştık. Acıları, acımızdı. Kimine evlat, kimine kardeş olduk. Bir yılı birbirimizin yaralarını sararak ve acılarını paylaşarak geçirdik. Devletimiz çok büyük ve güçlü bir devlet. Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk” şeklinde konuştu.

Milletvekili Demirbağ, "Cumhurbaşkanımız, depremin yıl dönümünde Elazığ'da olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ihtimalle pazartesi günü Elazığ’a geleceğini ve bu ziyaret kapsamında depremzedelere anahtar teslimi yapılacağını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da “Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde Elazığlı hemşehrilerimizle beraber olacak. O gün de şuana kadar teslim edilen konutların dışında bu arada bitirilen konutların anahtar teslim töreni de yapılacak. Yılın ilk yarısında Haziran ayı gibi de şehir merkezimizde yapılan toplamda 19 bin konut sahiplerini bulmuş olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira kazanç
YEREL HABERLER Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira ...
Konteyner kentteki depremzedelere destek
YEREL HABERLER Konteyner kentteki depremzedelere destek
Vali Erkaya Yırık, dereceye giren gençlere ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık, dereceye giren gençlere ödüllerini ...
Elazığ Karakoçan FK’ya gençlik aşısı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan FK’ya gençlik aşısı
Elazığ’da UMKE personeli Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da UMKE personeli Covid-19 aşısı oldu
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 251 köy yolu ulaşıma açıldı, 190'ı için çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 251 köy yolu ulaşıma açıldı, 190'ı için ...
Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği
YEREL HABERLER Bin 200 rakımlı Harput'ta kar güzelliği
Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Beyaz gelinliğini giyen kent drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler ...
Kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı
Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da yokuşta kayan TIR, eve girdi: 1 yaralı
Kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş Bankur, memleketinde son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren Astsubay Başçavuş Bankur, ...
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 1 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 1 şahıs tutuklandı
Elazığ’da karlı yolda otomobil böyle kaydı
YEREL HABERLER Elazığ’da karlı yolda otomobil böyle kaydı
Yağış gidiyor, soğuk hava geliyor
YEREL HABERLER Yağış gidiyor, soğuk hava geliyor
Elazığ'da çocukların kar sevinci
YEREL HABERLER Elazığ'da çocukların kar sevinci
Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama 
YEREL HABERLER Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama 
Elazığ'da huzurevi sakinleri ile 90 yaş üstüne aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da huzurevi sakinleri ile 90 yaş üstüne aşı ...
Elazığ'da 441 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 441 köy yolu kardan kapandı
Elazığ Karakoçan, Umutcan Topalcı'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan, Umutcan Topalcı'yı kadrosuna kattı
Eve giren hırsızlar ne bulursa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER Eve giren hırsızlar ne bulursa çaldı ama ...
Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi
Elazığ'da kar, bir gecede 441 köy yolunu kapattı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar, bir gecede 441 köy yolunu kapattı
Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara ...