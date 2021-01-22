Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin tespit ettiği şüpheli bir şahıstan hayalet silah olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir şahıs belirlendi. Belirlenen şüpheli E.E'yi durduran jandarma ekipleri,şahsın üzerinde hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız Glock GAG378 marka tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermileri ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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