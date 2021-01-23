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Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası

DHA

Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, restoranda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 21 kişiye 93 bin 700 TL ceza kesti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Sivrice ilçesindeki restoranda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları baskında, restoranda bulunan 21 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 93 bin 700 TL ceza kesti.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-23 11:17:50

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