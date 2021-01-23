Elazığ depreminin birinci yılı dolmadan birçok aile yeni evlerine girdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında 3 bine yakın depremzede, birinci yılına sıcak yuvalarında girdi. Evlerinin çok güzel olduğunu belirten depremzedeler, çok hızlı ve kısa sürede evlerin yapılıp teslim edilmeye başlandığını ifade ederken, 20 bin konutun tamamının bu yılın ortasında teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan 3 bine yakın konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Birçok hak sahibi depremzede, depremin ilk yılında aileleriyle birlikte sıcak yuvalarında girdi. Aileler, devletin her zaman yanlarında olduğunu aktarırken, Vali Erkaya Yırık ise önümüzdeki günlerde 5 bin, bu yılın ortasından itibaren ise kalan 12 bin olmak üzere toplam da 20 bin konutun teslim edileceğini aktardı.

Sürsürü Mahallesi Dilek Sitesinde evleri yıkılan ve o gece nişana giderek enkaz altında kalmaktan kurtulan Albayrak ailesine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ’den daire verildi. Albayrak ailesi birinci yılına sıcak evlerinde girdi. 71 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Aydın ise, depreme Dilek Sitesinde bulunan ve deprem anında yıkılmayan blokta yakalandı. Deprem sonrasında ise tüm site kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ardından aynı yere TOKİ tarafından 9 bloklu 179 konut inşa edildi. Kuraların çekilmesi ile birçok depremzede gibi Aydın'da yeniden evine kavuştu.

Depremden bir ay sonra devletin kendilerine ev verdiğini belirten Filiz Albayrak (48), “Bir aydan sonra devlet bizi buraya yerleştirdi. Allah razı olsun. Çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Biz bir yıldır evimizde oturuyoruz. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Çok kötü günler yaşadık. Evimiz yıkıldı ama bizim ölümüz yok. Çoğu eşyayı alamadık. Allah şükür şimdi iyiyiz ve yerimizden memnunuz” dedi.

Filiz Albayrak'ın eşi Vedat Albayrak ise “Deprem Allah’tan gelen bir şey. Allah kimseye öyle bir acı vermesin. Biz yaşadık, depremden bir ay sonra devlet bizi buraya yerleştirdi. Allah’a çok şükür mağdur olmadık. Allah bize o günleri bir daha nasip etmesin. Evimizden memnunuz” diye konuştu.



"Evlerimiz çok güzel"

Yıllardır aynı yerde oturduğunu aktaran Hüseyin Aydın (71), “Depremi bu sitede yaşadım. Depremden sonra aynı yerimize geldik. Yerlerimizi bize tahsis ettiler. Binalarımızdan çok memnunuz. Çok kısa bir sürede bize evlerimizi yetiştirdiler. Deprem gecesi herkes buraya yetişti. Bakanlarımız, cumhurbaşkanımız geldi. Yerinde incelemede bulundu. Burada çok ölü vardı. Elazığ’ın her tarafını ele aldılar. Çalışmalar çok güzel oldu. Çok kısa bir zamanda çok büyük binalar yapıldı. Halkın yarası çok kısa zamanda sarıldı ve sarılmaya da devam ediyor. Evlerimiz çok güzel. Tam kullanılacak cinsten yapılmış. Ne fazla büyük nede fazla küçük. Ben kendi dairemden çok memnumum ideal bir dairedir” şeklinde konuştu.



"Çok hızlı ve acil kısa sürede evleri yapıp teslim etmeye başlıyor"

1 Kasım’da taşındığını dile getiren Aydın, “Biraz sıkıntılar oldu. Komşular bir anda taşınmaya başladı, kalabalık oldu. Bazı eksiklikler vardı. TOKİ’lerde çok güzel bir sistem var. Burada ustalar hazır. Müracaat ettiğiniz zaman hemen gelip eksiklikleri tamamlıyorlar. Deprem anında içerisinde oturuyorduk. Yemek yedik, çay içecektik. Anide deprem oldu ama felaket bir depremdi. Bingöl’de de birkaç deprem yaşadım ama bu acayip bir depremdi. Yıkıldı yıkılacak gibi oldu, lambalar söndü. Karşı bina büyük bir gürültü ile yıkıldı. O bizim siteyi daha da sarstı. Kendimizi toz duman içerisinde karanlıkta dışarı attık. Bağırtılar, yardım isteyenler, pencereden atlayıp ayağı kırılanlar oldu. En kısa zamanda ekipler buraya geldi. Çevre illerin ekipler de geldi. Çok büyük bir ağırlık verdiler. Çok suratlı müdahale edildi. devlerin yaptığı çalışmadan çok memnunuz. Belki bazılarını işine gelmiyor olabilir. Hiçbir kusur ve sorun yok. Çok hızlı ve acil kısa sürede evleri yapıp teslim etmeye başlıyor. Çoğunu teslim etti ve çoğu da teslim aşamasına geldi. Biz yaşadığımız için bunlarla sürekli diyalogdayız. Biz geziyor ve bakıyoruz” ifadelerine yer verdi.



"20 bin konutun tamamı bu yılın ortasında teslim edilecek"

Depremin hemen ardından devletin tüm birimleriyle Elazığ'da olduğu, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra yapılan konutlarla 7 milyarlık bir destek sağlandığını aktaran Vali Erkaya Yırık, "Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL’lik bir nakdi yardım aktarmış oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bilindiği üzere şu aşamaya kadar 20 bin konut inşaatı başlamıştı ve inşaatlar devam ediyor. Bu süreçte Yazıkonak, Bızmışen, Karşıyaka, Mustafapaşa, Abdullahpaşa, Aksaray ve Gümüşkavak’ta biten konutları vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle belirlemiş olduk. Vatandaşlarımızın çoğu bu kura çekimi sonrasında anahtarlarını teslim alarak konutlarına yerleşti. Hatta ziyaret de ettik, vatandaşlarımız yeni yapılan bu konutlardan son derece memnun. Dolayısıyla vatandaşlarımız görüştüğümüzde zaman zaman konutların eski konutlardan çok daha mukavemetli, konforlu ve çevre düzenlemesiyle birlikte gayet keyif alınacak bir mekana kavuştuklarını ifade ettiler. 3 bin civarında konutu kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasını bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede TOKİ, bu konutların tamamını zannediyorum 2021 ortasından sonra teslim etmeye başlayacak” diye konuştu.

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