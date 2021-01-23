Elazığ depreminin birinci yılı dolmadan birçok aile yeni evlerine girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminin birinci yılı dolmadan birçok aile yeni evlerine girdi

İHA

Elazığ depreminin birinci yılı dolmadan birçok aile yeni evlerine girdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında 3 bine yakın depremzede, birinci yılına sıcak yuvalarında girdi. Evlerinin çok güzel olduğunu belirten depremzedeler, çok hızlı ve kısa sürede evlerin yapılıp teslim edilmeye başlandığını ifade ederken, 20 bin konutun tamamının bu yılın ortasında teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan 3 bine yakın konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Birçok hak sahibi depremzede, depremin ilk yılında aileleriyle birlikte sıcak yuvalarında girdi. Aileler, devletin her zaman yanlarında olduğunu aktarırken, Vali Erkaya Yırık ise önümüzdeki günlerde 5 bin, bu yılın ortasından itibaren ise kalan 12 bin olmak üzere toplam da 20 bin konutun teslim edileceğini aktardı.
Sürsürü Mahallesi Dilek Sitesinde evleri yıkılan ve o gece nişana giderek enkaz altında kalmaktan kurtulan Albayrak ailesine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ’den daire verildi. Albayrak ailesi birinci yılına sıcak evlerinde girdi. 71 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Aydın ise, depreme Dilek Sitesinde bulunan ve deprem anında yıkılmayan blokta yakalandı. Deprem sonrasında ise tüm site kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ardından aynı yere TOKİ tarafından 9 bloklu 179 konut inşa edildi. Kuraların çekilmesi ile birçok depremzede gibi Aydın'da yeniden evine kavuştu.
Depremden bir ay sonra devletin kendilerine ev verdiğini belirten Filiz Albayrak (48), “Bir aydan sonra devlet bizi buraya yerleştirdi. Allah razı olsun. Çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Biz bir yıldır evimizde oturuyoruz. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Çok kötü günler yaşadık. Evimiz yıkıldı ama bizim ölümüz yok. Çoğu eşyayı alamadık. Allah şükür şimdi iyiyiz ve yerimizden memnunuz” dedi.
Filiz Albayrak'ın eşi Vedat Albayrak ise “Deprem Allah’tan gelen bir şey. Allah kimseye öyle bir acı vermesin. Biz yaşadık, depremden bir ay sonra devlet bizi buraya yerleştirdi. Allah’a çok şükür mağdur olmadık. Allah bize o günleri bir daha nasip etmesin. Evimizden memnunuz” diye konuştu.

"Evlerimiz çok güzel"
Yıllardır aynı yerde oturduğunu aktaran Hüseyin Aydın (71), “Depremi bu sitede yaşadım. Depremden sonra aynı yerimize geldik. Yerlerimizi bize tahsis ettiler. Binalarımızdan çok memnunuz. Çok kısa bir sürede bize evlerimizi yetiştirdiler. Deprem gecesi herkes buraya yetişti. Bakanlarımız, cumhurbaşkanımız geldi. Yerinde incelemede bulundu. Burada çok ölü vardı. Elazığ’ın her tarafını ele aldılar. Çalışmalar çok güzel oldu. Çok kısa bir zamanda çok büyük binalar yapıldı. Halkın yarası çok kısa zamanda sarıldı ve sarılmaya da devam ediyor. Evlerimiz çok güzel. Tam kullanılacak cinsten yapılmış. Ne fazla büyük nede fazla küçük. Ben kendi dairemden çok memnumum ideal bir dairedir” şeklinde konuştu.

"Çok hızlı ve acil kısa sürede evleri yapıp teslim etmeye başlıyor"
1 Kasım’da taşındığını dile getiren Aydın, “Biraz sıkıntılar oldu. Komşular bir anda taşınmaya başladı, kalabalık oldu. Bazı eksiklikler vardı. TOKİ’lerde çok güzel bir sistem var. Burada ustalar hazır. Müracaat ettiğiniz zaman hemen gelip eksiklikleri tamamlıyorlar. Deprem anında içerisinde oturuyorduk. Yemek yedik, çay içecektik. Anide deprem oldu ama felaket bir depremdi. Bingöl’de de birkaç deprem yaşadım ama bu acayip bir depremdi. Yıkıldı yıkılacak gibi oldu, lambalar söndü. Karşı bina büyük bir gürültü ile yıkıldı. O bizim siteyi daha da sarstı. Kendimizi toz duman içerisinde karanlıkta dışarı attık. Bağırtılar, yardım isteyenler, pencereden atlayıp ayağı kırılanlar oldu. En kısa zamanda ekipler buraya geldi. Çevre illerin ekipler de geldi. Çok büyük bir ağırlık verdiler. Çok suratlı müdahale edildi. devlerin yaptığı çalışmadan çok memnunuz. Belki bazılarını işine gelmiyor olabilir. Hiçbir kusur ve sorun yok. Çok hızlı ve acil kısa sürede evleri yapıp teslim etmeye başlıyor. Çoğunu teslim etti ve çoğu da teslim aşamasına geldi. Biz yaşadığımız için bunlarla sürekli diyalogdayız. Biz geziyor ve bakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"20 bin konutun tamamı bu yılın ortasında teslim edilecek"
Depremin hemen ardından devletin tüm birimleriyle Elazığ'da olduğu, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra yapılan konutlarla 7 milyarlık bir destek sağlandığını aktaran Vali Erkaya Yırık, "Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL’lik bir nakdi yardım aktarmış oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bilindiği üzere şu aşamaya kadar 20 bin konut inşaatı başlamıştı ve inşaatlar devam ediyor. Bu süreçte Yazıkonak, Bızmışen, Karşıyaka, Mustafapaşa, Abdullahpaşa, Aksaray ve Gümüşkavak’ta biten konutları vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle belirlemiş olduk. Vatandaşlarımızın çoğu bu kura çekimi sonrasında anahtarlarını teslim alarak konutlarına yerleşti. Hatta ziyaret de ettik, vatandaşlarımız yeni yapılan bu konutlardan son derece memnun. Dolayısıyla vatandaşlarımız görüştüğümüzde zaman zaman konutların eski konutlardan çok daha mukavemetli, konforlu ve çevre düzenlemesiyle birlikte gayet keyif alınacak bir mekana kavuştuklarını ifade ettiler. 3 bin civarında konutu kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasını bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmede TOKİ, bu konutların tamamını zannediyorum 2021 ortasından sonra teslim etmeye başlayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ depreminde torunu ve gelinini kaybetti: "Halen daha aynı acıyı yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Elazığ depreminde torunu ve gelinini kaybetti: "Halen ...
Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ile ailece kurtuldular Elazığ depreminin simgesi Dilek Apartmanında annesini kaybeden 52 yaşındaki Faruk Kaplan, depremi durur diye çıkmayacaklarını ancak kızının çığlığı ile korkup çıkmalarıyla hayatta kaldıklarını anlattı
YEREL HABERLER Elazığ depreminde annesini kaybetti, kızının çığlığı ...
Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira ...
Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı bir yıl oldu, sanki kızımı yeni kaybettim"
YEREL HABERLER Elazığ depreminde kızını kaybeden anne: "Deprem olalı ...
Depremde hamile eşini ve oğlunu kaybeden baba, "oğlum, baba beni annemle birlikte gömün" dedi Enkazdan 12 saat sonra kurtulan Meriç Dişli: “Bir telefon beni kurtardı, o telefon Allah tarafından çalıştı” “Sanki halen rüyadayım. Kendime bir tokat atıyım uyanıyım diyorum” “Dua ve Ayet-el Kürsi’yi okuduk ve eşim etti"
YEREL HABERLER Depremde hamile eşini ve oğlunu kaybeden baba, ...
İçkili eğlenceye jandarma baskını, 21 kişiye 93 bin 700 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İçkili eğlenceye jandarma baskını, 21 kişiye 93 bin ...
Elazığ depreminin yıl dönümünde afetzedeler, evlerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Elazığ depreminin yıl dönümünde afetzedeler, evlerine ...
İlk karne şehit babaya Babası şehit olduğunda 7 aylık olan şimdi anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü
YEREL HABERLER İlk karne şehit babaya Babası şehit olduğunda 7 aylık ...
Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu
Elazığ'da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11'i için çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11'i için ...
Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ulaştı Depremzedelere yaklaşık 1 milyarı nakdi ve ayni olmak üzere konutlar ve kredi destekleri ile verilen desteğin 7 milyar liraya ulaştığı belirtildi Vali Erkaya Yırık: "Devletimiz 24 Ocak Elazığ Sivrice depreminden sonra ilimize 7 milyar TL’lik bir nakdi yardım aktarmış oldu" "3 bin civarında konutu kura ile belirledik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir ay dolmadan bu sayının 8 bine ulaşmasını bekliyoruz" "Konutların tamamı 2021 ortasından sonra teslim edilmeye başlanacak"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin ardından devlet desteği 7 milyara ...
Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelerin yeni ev heyecanı
Elazığ depreminin 1'inci yılına doğru acılar hale taze Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Hüseyin Civelek: "Evlat acısı, ciğer acısı bir yıl değil bin yıl da olsa geçmez” "Şu anda büyük oğlumla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz bir konut tahsis etti, şu anda oradayız ve hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin 1'inci yılına doğru acılar hale ...
Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi
Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi
Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Elazığspor’da Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini feshetti
Elazığ'da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ve Yüsra Bebek, depremin izleriyle yaşıyor Ayşe Yıldız: “Enkazın altında iki gün kaldık, orada daha ölümü yaşadık” “O anlar, sürekli aklımda” “Canlarını, hiçe sayıp gelip bizi çıkardılar” "O günden beri hala iyileşmedik, yine fizik tedavi devam ediyor"
YEREL HABERLER Elazığ'da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ...
Annesi depremde hayatını kaybetti, kendi 16 saat sonra kurtarıldı, annesinden geriye bir tek video kaldı Depremde enkazdan 16 saat sonra çıkartılan Nazmiye Düşmez'in hayatını kaybeden annesinden geriye sadece depremden bir gün önce çekilmiş videosu kalırken, o gün yaşananları İHA muhabirine anlattı Nazmiye Düşmez: "Yeniden bir hayata başladım, Allah devletimizden razı olsun, her zaman yanımızdaydı, halen daha yanımızda" "Çıkartıldığınız an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz" "Annemin depremden bir gece önce çekilmiş videosu var, başka da yok"
YEREL HABERLER Annesi depremde hayatını kaybetti, kendi 16 saat ...
Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi Erkaya Yırık, milletvekilleri geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti Vali Erkaya Yırık: "Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz" "Milletvekili Zülfü Demirbağ: " Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümünde hemşehrilerimizle beraber olacak" Milletvekili Sermin Balık: " Maddi yaralarımızı, birbirimizi sarabildik, manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin 1. yılına doğru Elazığ Valisi ...
Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira kazanç
YEREL HABERLER Lisede üretilen 'pandemi' ürünlerinden 2 milyon lira ...