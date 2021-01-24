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Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor İlçe merkezinde yapımına başlanılan 307 konut, 85 iş yeri ve 2 caminin inşaatının Mayıs itibariyle tamamlanmasının planlandığı bildirildi İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural: "Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızın yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşmasını planlıyoruz" "Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor, eski Sivrice’den eser kalmadı"

İHA

Elazığ depreminin merkez üssü Sivrice yeniden inşa ediliyor İlçe merkezinde yapımına başlanılan 307 konut, 85 iş yeri ve 2 caminin inşaatının Mayıs itibariyle tamamlanmasının planlandığı bildirildi İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural: "Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızın yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşmasını planlıyoruz" "Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor, eski Sivrice’den eser kalmadı"

Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, yapılan 307 konut 85 iş yeri ve 2 cami ile yeniden inşa ediliyor. Konut ve iş yeri teslimatlarının Mayıs ayında yapılması planlanan ilçede, kısa süre içerisinde ikinci etabında başlatılmasının planlandığı bildirildi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yüzlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de yeni baştan inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 307 konut 85 iş yeri ve 2 caminin yapımı hızla sürerken, Mayıs ayında birinci etabın tamamlanarak teslim edilmesi planlandığı bildirildi. İlçenin diğer kısmını içerisine alan ikinci etabıyla ilgili ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Sivrice’nin koruma alanı ilan edildiğini belirten İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, "Bu koruma alanı içerisinde şu anda içinde bulunduğumuz Gölbaşı Mahallesi’nde 1. etap çalışmaları başlamıştı. Bu alanda 307 konut, 85 ticarethane ve 2 adet de cami planlanmaktaydı. Çalışmalarımız hızla devam etmekte. Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde vatandaşlarımızı yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşmasını planlıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerinin istediği ev ve ticarethanelerine kavuşacaklar diye umuyoruz. Bunun haricinde vatandaşlarımız, ne tür bir sıkıntı yaşarsa kaymakamlığımıza müracaat ederek bizler tarafından her türlü ihtiyacı giderilmekte. 250 adet konteynerimiz dolu vaziyette, yine ihtiyaç halinde köylerimize de konteyner servisi yapmaktayız" dedi.
İlçenin 7 mahalleden oluştuğunu aktaran Kaymakam Vural, “Şu an birinci mahallemiz Gölbaşı Mahallesindeyiz. Bunun haricindeki 6 mahallemizde toplam 570 hak sahibi var. Bu hak sahiplerinin de bir an önce evlerine kavuşmasını temenni ediyoruz ve gerekli çalışmaları da başlatmıştık. Geçtiğimiz hafta bakanlığımız ile yaptığımız temaslar sonucunda 2. etabında en kısa süre içerisinde başlatılmasını talep ettik ve bakanlığımızın talimatı TOKİ’ye bildirildi. Şu an kalan bölgelerin projesi çizilmekte ve en kısa süre içerisinde başlanılması için talimat verildi ve yakın zamanda ihaleye çıkması bekleniyor. Bizim hayalimiz yine bahar ayıyla beraber yeni inşaatların başlaması ve Sivrice merkez ilçemizin yıl sonu itibariyle bütün konut ve işyerlerine kavuşması” diye konuştu.

“Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor”
Depremin ilk anından itibaren yetkililerin hızlı bir şekilde ilçede olduğunu aktaran Vural, “Devletimizin her türlü kurum ve kuruluşu Türkiye’nin dört bir yanından buralara sağanak şeklinde yardımlarını akıttı. Bunu yine Malatya ve Elazığ’da yaşayan vatandaşlarımız yakinen görmüş oldu. Ayni ve nakdi yardımlar kendilerine iletildi. Kira yardımlarından konteyner kentlerde kalacak vatandaşların ihtiyaçlarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Hakikaten dünyada eşine çok az rastlanan bir dayanışmayla beraber bu büyük felaketi geride bıraktık, diye düşünüyorum. Sadece ihtiyacımız olan şey, biraz sabır. Bir ilçe yıkıldı, kolay değil ve yeniden inşa ediliyor. Eski Sivrice’den eser kalmadı ve görüldüğü üzere merkezi olan yeri tamamen yıkılmış, yeniden inşa edilme süreci içerisinde. Aynı şey köylerimiz için de geçerli. Yüzde 90’ın üzerinde köylerimiz toprak evlerden oluşmaktaydı ve 24 Ocak depreminin öncesindeki iki büyük deprem yaşadı. Yine 3 hafta önce yaşadığımız büyük depremle beraber bu evler çok büyük hasar aldı. Onlar için de bir çalışma başlatıldı ve ilk etapta 250 tane köy konutumuzun projesi ihale edildi. Şu anda çalışmalar da başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

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