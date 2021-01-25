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Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat

DHA

Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MUŞ'ta dünyaya gelen, Kadir ve Besrayi çiftinin kız bebeği, Elazığ'da özel hastanede gerçekleştirilen ameliyatla vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörden kurtuldu. Annesi ameliyatlı olduğu, babası da şehir dışında bulunduğu için Elazığ'a yalnız getirilen bebeğin kilosu, operasyonun ardından 1 kilo 700 grama düştü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastalığın 40 binde bir görüldüğünü belirterek, "Bebek, ambulans ile tek başına getirildi. Ameliyat ettik ve 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk. Hastamızı makineden ayırdık, kendi kendine nefes alıyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendi ağırlığında yük taşıyordu. 1 ay daha hastanemizde yatacak" dedi.
Muş´ta yaşayan ve kız bebek bekleyen Besrayi Ortaboy, salı günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve sezaryenle doğum yaptı. Ortaboy´u kızı, vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörle dünyaya geldi. Tümörün vücuttan ayrılması için Elazığ´daki özel hastane ile görüşüldü. Annesi ameliyatlı olduğu için yolculuk yapmasında sakınca bulunan ve babası Kadir Ortaboy da şehir dışında olan bebek, ambulansla Elazığ´a yalnız götürüldü. 4 saat süren başarılı ameliyatın ardından tümör çıkarıldı. Bebeğin kilosu da 3 kilo 300 gramdan 1 kilo 700 grama düştü. 40 bin doğumda bir görülen 'sakrokoksigeal teratom tümörü' nedeniyle bebek, hastanede 1 ay tutulacak. 
'KENDİ AĞIRLIĞINDA YÜK TAŞIYORDU'
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, bebeğin Muş'ta 32 haftalıkken sezaryen ile 3 kilo 300 gram olarak doğduktan sonra kuyruk sokumu kısmında dev kitle görüldüğünü anlattı. Ersöz, "Oradaki doktor arkadaşlar bizi aradı. Biz de acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik ve hastanemize kabul ettik. Bebeğin annesi ameliyat olmuştu, babası ile il dışında çalıştığı için ambulans ile tek başına getirildi. Hastamız salı günü doğmuştu, biz de doğumunun 20´nci saatinde ameliyat ettik ve 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk. Poposu biraz daha estetik oldu. Hastamızı makineden ayırdık. Kendi kendine nefes alıyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendi ağırlığında bir yük taşıyordu. 1 hafta sonra beslemeyi düşünüyoruz. 1 ay daha hastanemizde yatacak. Hastamız normal bir bebek gibi büyüyecek. Belki kontrollere koşarak gelecek. Nüksetmemesi için 2 yıl daha takip edeceğiz. Sakrokoksigeal teratom, 40 binde bir görülen bir hastalık. Daha çok kızlarda görülüyor. 56 yıl önce aynı durumdaki bir hastayı ameliyat etmiştik. Şu an durumu çok iyi. Biz de bu hastaları ameliyat ettikçe aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-25 09:35:40

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