Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, jandarma ekiplerince alınan kuru otlar, karla kaplı bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için doğaya bırakıldı.

Karakoçan ilçesi Başyurt Jandarma Karakol Komutanlığı personelince yağışın ardından karla kaplanan bitkisi örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri için kuru ot temin edildi. Kuru otlar, Başyurt, Alayağmur ve Bardaklı köylüleriyle birlikte belirlenen yerlere dağ keçileri için bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-01-25 10:38:53



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