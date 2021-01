Elazığ’da depremden 6 ay sonra 2 bin 517’i konutu, Malatya’da bin 195 konutu vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Bugün Elazığ’da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplamda 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, camileri, okulları, spor salonları ve spor sahalarıyla hep birlikte yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Elazığ’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere Elazığ’a geldi. Uçakla Elazığ Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la helikoptere geçerek, kentte yapılan çalışmaları yaklaşık yarım saat havadan inceledi. Erdoğan ardından merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde deprem konutları teslim törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Ardından tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak, telekonferans yöntemiyle ilk olarak Karşıyaka Mahallesi’nde evine yerleşen 3 çocuklu depremzede bir aile ile milletvekili Zülfü Demirbağ aracılığıyla bağlantı kurarak anne baba ve çocuklarıyla görüşme yaptı. Daha sonra Erdoğan, Aksaray Mahallesi’nde evine yerleşen aile ile Milletvekili Zülfü Tolga Ağar aracılığıyla 3 çocuklu bir aile ile görüşerek memnun olduklarını sordu ve 'Siz memnunsanız, bizde memnunuz bu dua bize yeter' ifadelerini kullandı. Son olarak Değirmenönü köyünde evine yerleşen aile ile bağlantı kuran Erdoğan, aile fertleri ile tek tek görüşüp memnuniyetlerini sordu. Tören son olarak Erdoğan’ın bakanlarla birlikte 12 aileye anahtar teslimi ve kurdele kesiminin gerçekleştirmesiyle sona erdi.



“Elazığ ve Malatya’da 26 bin konutun inşasına karar verdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ”Anahtar teslim töreni için geldiğim Elazığ’da konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bir yıl önce Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgemizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize ve bu kardeşlerimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle oluşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin hemen ardından evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni konutlar teslim etmek için kolları sıvadık. Elazığ’da depremin ardından 77 bin bina incelendi ve toplam 4 bin 764 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonunda Elazığ’da 20 bin, Malatya’da 6 bin olmak üzere toplam 26.000 yeni konutun inşasına karar verdik” diye konuştu.



“Bugün 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz”

Elazığ’da konut çalışmalarına depremden en çok zarar gören Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallerinden başladıklarını anımsatan Erdoğan, ”Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 517 konutu bu mahallelerde hak sahiplerine teslim ettik. Halen 136 derslikli 8 okulun inşaatı sürüyor. Malatya’da da 100’ü köy evi olmak üzere bin 195 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün Elazığ’da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplamda 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak çok özel projeleri hayata geçirdik. Kalan 12 bin konutu da yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, camileri, okulları, spor salonları ve spor sahalarıyla hep birlikte yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 5 Milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ’da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli ve her türlü sosyal donatıya sahip yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Hamdolsun Türkiye artık bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok konutu, üstelik te en kaliteli şekilde inşa ederek, yaraları hemen saracak, mağduriyetleri hemen giderecek bir yapıya hemen ulaşmıştır. Bir kez daha bu konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Tek katlı veya çok katlı, düşük bütçeli binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremler, seller, yangınlar elbette afetler insan iradesini aşan konulardır. Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin özelikle karadeniz tarafı coğrafi sebebi nedeniyle sel ve heyelan felaketlerinin sıkça görüldüğü yerlerin başında geliyor. Tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de depremlerle, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz ama yol açacağı zararları en aza indirecek tedbirleri alabiliriz. Aldığı önlemlerle afetlerin riskini en aza indiren ülkeler vardır. Türkiye özellikle cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin, rant hırsının etkisiyle afetlere karşı güvenli bir altyapı kuramamıştır. Tek katlı veya çok katlı, düşük bütçeli binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla yaptıkları evlerde afetlere karşı gereken donanıma sahip değildir. Netice itibariyle ülkemizin yapı stokunun büyük bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir. Bu arada sık sık ciddi can ve mal kayıplarına yol açan depremler yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle bir geriye doğru bakacak olursak geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya ardından Ekim’de İzmir depremini yaşadık. Van’da 2011 yılında yaşadığımız depremi de çok iyi hatırlıyoruz. Aynı şekilde yine 2010’da yine Elazığ’da 2004’te Ağrı ve Erzurum’da 2003’te Bingöl’de yaşanan depremleri de unutmadık. Bilim insanları ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyayı yeni ve daha büyük depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık bizleri ikaz ediyor. Milyonlarca yapımının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir. Karşımızda her şeyi bir kenara bırakıp ülkemizin tüm mali gücünü bu alana sarf etsek bile yıllarca bitmeyecek bir iş yükü bulunuyor. Elbette işin büyüklüğü bizi harekete geçmekten alıkoymadı" şeklinde konuştu.



"Son 89 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Belirledikleri öncelikler çerçevesinde var güçleriyle çalıştıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümete geldikten sonra öncülüğünü yaptığımız dayanıklı yapı inşasında çok önemli mesafe kat ettik. Türkiye TOKİ vasıtasıyla 1 milyon depreme dayanıklı, kaliteli işlevsel binaya kavuşmuştur. Özel sektör de bu sürece destek vermiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ederek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içindeyiz. Ülke genelinde 59 ilimizdeki 268 riskli alanda ve 67 ilimizdeki yeni yerleşim alanında faaliyetlerimiz sürüyor. Son 89 yılda 1.5 Milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen ülke genelinde 272 Bin konutun ve kentsel dönüşüm konutunun inşaatı sürüyor. Yenilemesi devam eden konut ve iş yeri sayısı 688 bini geçti. Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. Toplamda 5 milyon insanımızı ilgilendiren tüm çalışmaların yalnızca kira yardımı ve kamulaştırma giderleri 15.5 milyon lirayı geçti. Sadece İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metre kare bir alana ulaştı. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır. Ekim’deki İzmir depreminin ardından bu şehirde de 5 bin konutun inşaatına hemen başladık. Sel ve heyelan afetlerinin ardından Trabzon Araklı’da 118, Giresun Bulancak’ta 570 ve Giresun Dereli’de 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş el ele ülkemizin önündeki afet tehditlerine karşı çalışmalarımızı hızlandıracağız. Rabbimden ülkemizi her türlü afetten ülkemizi muhafaza eylemesini diliyorum. Bize düşen tedbirlerimizi alıp, takdire rıza göstermektir. Tabi afetlere hazırlığın yanında ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de önemsiyoruz. Bu amaçla yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya’daki deprem konutlarımız bu stratejiyle inşa edilmiştir. Bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Tüm projeleri de aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır" şeklinde konuştu.

Elazığ'da son 18 yılda yapılan yatırımlardan ve devam eden yatırımlardan da bahseden Erdoğan, kalan 12 bin deprem konutunun 6 ay içerisinde tamamlanıp hak sahiplerine verileceğini tekrarladı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ ve Malatya milletvekilleri ile ilgili kurum müdürleri ve depremzede aileler yer aldı.

