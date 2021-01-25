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Bakan Soylu ve Kurum deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birileri söz söylerler, laf üretirler. AK Parti hükümetleri iş yaparlar ve o söz söyleyenlerin, laf söyleyenlerin sözüne bakmadan yollarına devam ederler" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ genelinde 2 bin 500 konutun teslimini yaparak sizleri sağlam, güvenli konutlara yerleşme imkanına eriştik"

İHA

Bakan Soylu ve Kurum deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birileri söz söylerler, laf üretirler. AK Parti hükümetleri iş yaparlar ve o söz söyleyenlerin, laf söyleyenlerin sözüne bakmadan yollarına devam ederler" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ genelinde 2 bin 500 konutun teslimini yaparak sizleri sağlam, güvenli konutlara yerleşme imkanına eriştik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreninde, "Birileri söz söylerler, laf üretirler. AK Parti hükümetleri iş yaparlar ve o söz söyleyenlerin, laf söyleyenlerin sözüne bakmadan yollarına devam ederler" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ genelinde 2 bin 500 konutun tamamlanarak teslim edildiğini söyledi.
Elazığ depreminin 1. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, “Televizyonlarda depremlerin, afetlerin olduğu noktalarda vatandaşın yalnız kaldığı, annelerin, ninelerin, gençlerin nerde bu devlet diye haykırdığı bir Türkiye’den bugün Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımızın Türkiye’sinde devletine inanan ve ülkesine inanan bir milletin olduğu bir Türkiye’deyiz. Allah’ımıza hamdolsun. Birileri söz söylerler, laf üretirler. AK Parti hükümetleri iş yaparlar ve o söz söyleyenlerin, laf söyleyenlerin sözüne bakmadan yollarına devam ederler. Elazığlılar bir örneğini daha burada Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla hep birlikte görüyor. Emrinize amadeyiz, Allah bizi size mahcup etmesin" dedi.
Bakan Kurum ise, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bundan tam bir yıl önce İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve biz de ve Çevre ve Bakanlığı olarak Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için koştuk ve hızlı bir şekilde Elazığ’ın tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde, köylerinde sokak sokak gezerek Elazığlı kardeşlerimizin ihtiyacı neyse o ihtiyacı gidermek için sizlerle birlikte gece gündüz çalıştık. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ genelinde 2 bin 500 konutun teslimini yaparak sizleri sağlam, güvenli konutlara yerleşme imkanına eriştik. Allah’a hamd ediyoruz ki, Elazığ’a hizmet etme fırsatını bize veren rabbime şükürler olsun sizlerle bir olduk, beraber olduk. O acıyı o gün nasıl yaşadıysak inşallah bugün de o mutluluğu, o gururu sizlerle birlikte yaşayacağız. Yeni konutlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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