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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)


ERDOĞAN: HEDEFİMİZ 1,5 MİLYON KONUTU ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA TAMAMLAMAKTIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı ve yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi için yapılan törene katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, depremin ardından Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin konutun yapılmasına başlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgemizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bir yandan enkaz altında kalan insanlarımızı kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları oluşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin hemen ardından da evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Elazığ'da depremin arından 77 bin bina incelendi, 4 bin 767 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonunda Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin olmak üzere toplamda 26 bin konutun inşasına karar verdik. Elazığ'daki inşa çalışmalarına depremde en çok zarar gören mahallelerinde başladık. Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 500 konutu hak sahibine teslim ettik. Halen 8 okulun inşaatı sürüyor. Malatya'da da 100'ü köy evi olmak üzere 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz.  Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşanların ihtiyacını karşılayacak çok özel projeleri hayata geçirdik. Kalan 12 bin konutu, diğer yapıları yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Hamd olsun Türkiye artık kısa sürede bu kadar çok sayıda konutu üstelik en kaliteli şekildi inşa ederek yaralı hızla saracak, mağduriyetlerini giderecek bir kapasiteye ulaşmıştır."
'AFETLERİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ, AMA YOL AÇACAĞI ZARARLARI AZALTABİLİRİZ'
Depremler, seller, heyelanlar, afetlerin önüne geçmek insan iradesini aşan husus olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşakları üzerinde yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Aynı şekilde ülkemizin özellikle Karadeniz tarafı coğrafi yapısı sebebiyle sel ve heyelan felaketlerinin sıkça görüldüğü yerlerin başından geliyor. Tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de sık sık depremlerle, sellerle karşılaşıyoruz. Bu afetlerin belki önüne geçemeyiz ama yol açacağı zararları en aza indirgeyerek tedbirleri alabiliriz." dedi. 
'DÜŞÜK STANDARTLI BİNALAR ŞEHİRLERİMİZİ ZEHİRLİ BİR SARMAŞIK GİBİ İSTİLA ETMİŞTİR'
Erdoğan, bugün dünyada imar planından mimariye ve malzeme kalitesine kadar tavizsiz uyguladığı yüksek standartlar sayesinde afetlerin etkilerini en aza indiren pek çok ülke bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye özellikle cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin, rant hırsının neticesi olarak afetlere karşı güvenli bir alt yapı kuramamıştır. Tek katlı veya çok katlı ama hepsi de düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın kendi imkanlarıyla yaptıkları evlerde afetlere karşı gerekli donanıma sahip değildir. Ülkemizin yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir. Marmara depreminin ardından yapılan hukuki düzenlemelerinin uygulama haline dönüşmesi de kolay olmamıştır. Burada sık sık ciddi can ve mal kaybına yol açan depremler yaşadık. Geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya, ardından Ekim'de İzmir depremini yaşadık. Van'da 2011'de yaşadığımız depremi de çok iyi hatırlıyoruz. Aynı şekilde yine 2010'da Elazığ'da, 2004'te Ağrı ve Erzurum'da, 2003'te Bingöl'de yaşanan depremi de unutmadık. Bilim insanları ülkemizin üzerinde bulunduğu fay hatlarındaki hareketleri inceleyerek yeni depremlere hazırlıklı olmamız konusunda ikaz ediyor. Bu hazırlığın bir boyutunu yeni yapılan binaların kontrolü, diğer boyutunu ise mevcut yapı stokunun dönüştürme oluşturuyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir. Karşımızda her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'nin tüm mali gücünü bu alana sarf etsek bile yıllarca bitmeyecek bir iş yükü bulunuyor. İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmeye alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz."
'DİKEY MİMARİ HELE HELE BÖYLE DEPREM BÖLGESİNDE BİZİM İÇİN İNTİHARDIR'
Hükümete geldikten sonra TOKİ vasıtasıyla yapılan depreme dayanıklı yapılarda çok büyük mesafe kat ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyona yakın depreme dayanıklı binaların inşa edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikey mimari yapılaşmanın deprem bölgelerinde bir intihar olarak gördüklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ederek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ülke genelindeki 59 ilimizdeki 268 riskli alanda ve 67 ilimizdeki yeni yerleşim alanlarında faaliyetlerimiz sürüyor. Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Halen ülke genelinde 272 bin toplu konutun ve kentsel konutun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde yenilemesi devam eden konut ve iş yeri sayısı 688 bini geçti. Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemini tamamladık. Toplamda 5 milyon insanımızı ilgilendiren tüm çalışmaların maliyeti 15,5 milyar lirayı geçti. Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü bulan bir alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır. Ekim'deki İzmir depreminin ardından bu şehirde de 5 bin konutun inşasına hemen başladık. Devlet ve vatandaş olarak el birliği içinde ülkemizin önündeki afet tehditlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Bize düşen hep birlikte tedbirlerimizi alıp, takdire rıza göstermektir. Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de önemsiyoruz. Bu amaçla artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimar stratejisiyle hazırlıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa edilmiştir. İnşallah bundan sonra da tüm projeleri aynı anlayışla hayata geçireceğiz. Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır" diye konuştu. 
'İNSANIMIZIN HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTTİK, GELECEĞE UMUTLA BAKMASINA SAĞLADIK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda insanların hayat kalitesini yükselterek, geleceğe umutla bakmalarını sağladıklarını ifade ederek, "Türkiye son 18 yılda kurduğumuz demokrasi ve hizmet altyapısı sayesinde bir süredir ardı ardına yaşadığımız nice saldırıların, maruz bırakıldığımız nice tuzakların küresel düzeyde yaşanan nice krizlerin üstesinden başarıyla gelmektedir. Daha önce maruz kaldığımız terör saldırılarını, sınırlarımızın kuşatılma girişimi, uluslararası alanda köşeye sıkıştırma gayretlerini bir kenara bırakıyorum, sadece koronavirüs salgını döneminde karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücünü, potansiyelini göstermeye yeterlidir. Ülkemizin tüm illerini eser ve hizmet siyasetin ürününü yatırımlarla donatırken her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik, geleceğe umutla bakmasına sağladık. Mesela, Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu çerçevede eğitimde 2 bin 518 adet yeni derslik yaptık, yurt binaları inşa ettik, farklı branşlarda 14 spor tesisleri açtık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası devam ediyor. Eski emniyet müdürlüğü alanına 26 bin metrekarelik millet bahçesi inşa ettik. 1038 yataklı şehir hastanemizle birlikte 37 sağlık tesisi kazandırdık. Deprem konutları dışında 7 bin 500 konutu da sizlerin hizmetine sunduk. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 33 kilometreden 362 kilometreye çıkardık. Önümüzdeki dönemde Elazığ'ı her alanda çok büyük yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Deprem anından bugüne kadar Elazığ'ın yaralarını sarmak için çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan konutların hak sahibine anahtarlarını teslim etmesiyle tören son buldu.
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Burak EMEK, Serdar SUNAR, Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-25 19:09:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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