Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (3)



İPEK YOLU ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslim töreninin ardından İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi´nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini illetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri çok çok farklıdır. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur. Bu doğuş yolumuzun güzergahında Elaziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası bizim için büyük bir önem taşıyor. Bunun için burada her tür etkinlikler olacak. Bunlar burada yaşayacak. Leyla Şahin, kardeşimizin attığı adımla birlikte emeği geçen bütün bakan arkadaşlarımız ki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı'mıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza. (destek verdi mi? onun sağı solu belli olmaz). Bu etkinliklere inanıyorum ki, İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'da değil, tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle buranın sesini tüm Türkiye'ye hatta Etnospor tüm dünyaya duyurmalıdır. Bu vesileyle emeği geçen bütün kardeşlerimi, mimarından mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Gerek şu anda valimiz, bundan sonra gelecek valililerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız hepsinin de burada destekleri önem arz ediyor. Bu yolculuğumuz çok büyük hayırlara vesile olacaktır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Burak EMEK, Serdar SUNAR, Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-25 20:01:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.