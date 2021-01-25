Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (4)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki temasları kapsamında depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti. Beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile birlikte depremzedeler için yapılan konutlarda oturan Güne ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle bir süre sohbet etti.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Burak EMEK, Serdar SUNAR, Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-25 20:54:19



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