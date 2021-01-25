Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı’ya hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
Elazığ’da çeşitli açılış ve programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir’de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü. Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (4)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek" “İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı” “Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz’de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor” “Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara’dan değil tüm Türkiye’den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum” Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu etkinliklerle birlikte ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Bakan Soylu ve Kurum deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birileri söz söylerler, laf üretirler. AK Parti hükümetleri iş yaparlar ve o söz söyleyenlerin, laf söyleyenlerin sözüne bakmadan yollarına devam ederler" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ genelinde 2 bin 500 konutun teslimini yaparak sizleri sağlam, güvenli konutlara yerleşme imkanına eriştik"
YEREL HABERLER Bakan Soylu ve Kurum deprem konutları anahtar teslim ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elazığ’da 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yapılan değerlendirmeler sonunda Elazığ’da 20 bin, Malatya’da 6 bin olmak üzere toplam 26 bin yeni konutun inşasına karar verdik” “Kalan 12 bin konutu da yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, camileri, okulları, spor salonları ve spor sahalarıyla hep birlikte yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” “Netice itibariyle ülkemizin yapı stoğunun büyük bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir” “Tek katlı veya çok katlı, düşük bütçeli binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir” "Türkiye TOKİ vasıtasıyla 1 milyon depreme dayanıklı, kaliteli işlevsel binaya kavuşmuştur" "Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elazığ’da 8 bin ailemizi yeni ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (1)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Millete efendi olmaya değil ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem konutlarını inceledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem konutlarını ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim törenine katılması bekleniyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem ...
Bakan Soylu, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat önderi Nazırlı'yı hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şehit Fethi Sekin’in babası ile kanaat ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bininci deprem konut teslim töreni için Elazığ’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bininci deprem ...
Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan dağ keçilerine kuru ot
Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden "tespih" yaptı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da ...
Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat
YEREL HABERLER Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat
Bakanı Kurum: "Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz"
YEREL HABERLER Bakanı Kurum: "Ülkemizi depremlere hazır hale ...
Bakan Kurum: Yarın 8 bininci konutu teslim edeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Yarın 8 bininci konutu teslim edeceğiz
Bakan Kurum’a yaptığı maket evi hediye etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum’a yaptığı maket evi hediye etti
Elazığ’da yapılan deprem konutları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da yapılan deprem konutları drone ile ...
Bakan Kurum: “Depremler bize Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik” “Bugün Türkiye’nin hemen hemen her ilinde dönüşüm projelerimiz mevcuttur” “Kararlı bir şekilde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda dönüşüm sürecini tamamlayacağız” “Tüm konutlarımızı sağlıklı ve güvenli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Depremler bize Türkiye’nin her yerinde ...
Elazığ'da depremde enkazdan toplanan parçalarla “Deprem Anıtı"
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde enkazdan toplanan parçalarla ...