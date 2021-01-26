Elazığ'da, yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yem bıraktı.

Elazığ'da geçen hafta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı kırsal alanlar, beyaza büründü. İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP ekipleri de karla kaplanan bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı. Temin edilen kuru ot ve yemler, ekiplerce yüksek rakımlı bölgelere bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-26 12:28:48



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