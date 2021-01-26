Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da

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Elazığspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 5 futbolcusunu kaybetmişti. Alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan ve sözleşmesini fesheden Yiğitcan Erdoğan’la ise yeniden anlaşıldı. Kulüple tekrar sözleşme imzalayan tecrübeli stoper, sezon sonuna kadar bordobeyazlı formayı giyecek.

37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

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