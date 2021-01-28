Elazığ Belediyesi'nde bin 865 işçi için iş sözleşmesi imzalandı

Elazığ Belediyesi'nde çalışan bin 865 işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Elazığ Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Bin 865 işçiyi kapsayan sözleşmenin imzaları Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ile Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı'nın katılımıyla yapıldı.

‘Elazığ Belediyesinin personel şirketi ile sendikaları arasında birinci dönem toplu iş sözleşmesi imza töreninde bir araya geldiklerini belirten sendikanın genel başkan vekili Hüseyin Öz," Belediyemizin şirketinde çalışan kardeşlerimizin birinci toplu iş sözleşmesinin imzalanması vesilesiyle Elazığ’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve ekibine hassaten teşekkür etmek istiyorum. Bu toplu iş sözleşmesi sürecinde gerçekten çalışanlarımızın emeğinden yana çok büyük bir özveri ortaya koydular. Dolayısıyla çalışanlarımızın taleplerini büyük oranda karşılandığını görüyorum. Bu vesileyle çalışanlarımızın da memnuniyetine şahit olduk"dedi.

Yapılan toplu iş sözleşmesinde personellerin hak ettikleri zam oranını alabilmeleri adına taşın altına gövdelerini koyduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise," Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı süreçte ilimizin ekstradan 24 Ocak tarihinde yaşamış olduğu deprem felaketiyle birlikte şehir olarak bu zorluğu daha çok hissediyoruz. Elazığ Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren 24 Ocak’ta yaşadığımız depremde şehrimizin ve hemşerilerimizin acılarını sarabilmek adına tüm personellerimizle birlikte sahada olduk. Bugüne kadar çalışmalarımızı bu minvalde yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin her zerresinde işçi kardeşlerimizim emeği ve alın teri var. Göreve geldiğimiz günden beri işçimizin alın teri kurumadan ücretlerinin ödenmesi noktasında ve bugün yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde hak ettikleri zam oranını alabilmeleri adına taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Bu anlamda işçilerimizin menfaatleri doğrultusunda toplu iş sözleşmemizi nihayete erdirdik"dedi.

Açıklamasını sürdüren Şerifoğulları," Göreve geldikten sonraki süreçte ilk icraatlarımızdan bir tanesi de toplu sözleşme içerisinde olmadığı halde işçilerimize vermiş olduğumuz zam oranıydı. Bu zam oranı işçilerimizi bir anlamda da rahatlatmıştı. Bugün o zam oranı da tekrar sözleşmeye dahil ettik. İşçilerimizin ücretlerinde yaklaşık yüzde 15 oranında bir artış ön gördük. Sosyal haklarda ise yüzde 40 oranında artış gerçekleştirdik. Bununla birlikte ortalama yüzde 2025 zam oranıyla inşallah işçilerimizi memnun etmişizdir. Bizim amacımız işçilerimizin duasına talip olmak ve yerel yönetimler olarak bu şehrin her sokağına, caddesine ve mahallesine hizmet edebilmek. Bu hizmetleri de işçi kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Onların bizim yanımızda olması ve fedakârca sahada çalışması bizlerin işini kolaylaştırıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de personellerimizle birlikte bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

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