Elazığ İl Özel İdare’den 4 basketbolcuya milli davet

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Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ter döken 4 basketbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarından davet aldı. Oyun kuruculardan Kelsey Mitchell ABD, Nika Baric Slovenya, Jelena Dubljevic Karadağ ve Şuğranur Sönmez Türkiye U20 Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

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