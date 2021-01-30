Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 198 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 20, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Baskil'de 25, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Sivrice'de 45, Kovancılar'da 15 ve Palu'da 20 olmak üzere 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi´ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-30 11:08:12
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