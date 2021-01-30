Elazığ'da 198 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 20, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Baskil'de 25, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Sivrice'de 45, Kovancılar'da 15 ve Palu'da 20 olmak üzere 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi´ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-30 11:08:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.