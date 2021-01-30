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Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı

DHA

Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-30 15:58:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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