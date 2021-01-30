Elazığ'da, aranan 7 şüpheli yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-30 15:58:04



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