Elazığ Karakoçan FK, Ahmet Can Arık’ı kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, 68 Aksaray Belediyespor’dan ofansif orta saha oyuncusu Ahmet Can Arık’ı renklerine bağladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor’dan 10 numara pozisyonunda oynayan Ahmet Can Arık’ı renklerine bağladı. 1997 Ankara doğumlu olan Ahmet Can, Ankaragücü’nde başlayan profesyonel kariyerinde Nevşehir Belediyespor, Çankaya FK ve 68 Aksaray Belediyespor formaları giydi. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren takımıyla 13 lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, Elazığ Karakoçan FK tesislerinde düzenlenen ve kulüp başkanı Tuncay Kaymak’ın yer aldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

