Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı

Elazığ'da yaban keçileri başta olmak üzere diğer hayvanlar için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının etkisini arttırdığı bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için merkez ve ilçelerin kırsallarında çalışma yaptı. Hafta sonu 2 gün süreyle yapılan çalışma kapsamında özellikle yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Karakoçan, Keban, Baskil ve Sivrice ilçelerinde karla kaplı doğaya saman ve yem bırakıldı. Ekiplerin sadece hafta sonu 1,5 tondan fazla yem bırakma işlemi yaptığı bildirilirken, çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öteyandan av koruma ve kontrol çalışmaları da yapan ekiplerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı belirtildi.

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