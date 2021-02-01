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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması

DHA

Elazığ'da zorlu kış şartlarında aşılama çalışması


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 80 yaş ve üst vatandaşlara yapılmaya başlanan aşı çalışması, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kırsal bölgelerde sürüyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, zorlu kış şartlarında karla kaplı yolları aştıklarını belirterek, "Zaman zaman araçlarımız kara saplanıp, yolda kalıyor. Buna rağmen ekiplerimiz yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşıp, aşılarını yapmaktadır" dedi.
Kent merkezi ve ilçeler ile kırsal bölgelerde koronavirüsle mücadele kapsamında 80 yaş ve üstü vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. İki gündür özellikle kırsal bölgelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına rağmen mobil sağlık ekipleri, köylere ulaşarak hem aşılama yapıyor hem de vatandaşları koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Mobil sağlık ekiplerimiz şehir merkezinin yanı sıra köylerde 80 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşılamak için kar kış demeden fedakarca çalışmaktadır. Zorlu kış şartları altında karla kaplı yolları aşıyoruz. Zaman zaman araçlarımız kara saplanmakta ve yolda kalmaktadır. Buna rağmen ekiplerimiz yaya yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşmakta ve aşılarını yapmaktadır. Burada ekiplerimize gösterilen konukseverlik ve ilgiden dolayı vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Pandemiyi bitirmek için aşı çok önemlidir. Mutlaka aşınızı yaptırın. Ancak aşı ne kadar önemliyse pandemiden korunmak için maske, mesafe ve temizlik de bir o kadar önemlidir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-01 11:56:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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