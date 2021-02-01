Kümese giren tilkiyi ayaklarından ağaca astı

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyünde kümesine giren tilkiyi yakalayan A.D., ön ayaklarından bağlayarak evinin önündeki ağaca astı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, tilkiyi kurtardı. A.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyünün kardan kapanan yolunu açan karla mücadele ekipleri, köyde bir evin önünde ön ayaklarından bağlanarak ağaca asılmış tilkiyi fark etti. Tilkinin sağ olduğunu gören ekipler, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma, tilkiyi asılı olduğu yerden kurtardı. Yapılan kontrollerde sağlığında sorun bulunmayan tilki, doğaya bırakıldı. Tilkiyi ağaca astığı tespit edilen A.D. hakkında ise yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-02-01 16:07:24



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