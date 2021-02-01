Ahmet Burak Solakel, yeniden Elazığspor’da

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Ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala TY Elazığspor, Ahmet Burak Solakel’le anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ara transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırmak için görüşmeler yapan TY Elazığspor, eski oyuncusu Ahmet Burak Solakel’le yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon TY Elazığspor’da 11 maçta forma giydikten sonra yolların ayrıldığı tecrübeli sol bek, o tarihten sonra başka bir takımda forma giymedi.

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