Yalnız yaşayan yaşlı kadına, jandarmadan ziyaret

Elazığ'da bir köyde yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadını jandarma ekipleri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sosyal sorumluluk kapsamında göreve gittikleri bölgelerde çeşitli ziyaretler yapıyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Şahsuvar köyüne gittiğinde 81 yaşındaki Papu Gül'ün yalnız yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Gül'ün evine giden ekipler, hem tespit ettikleri ihtiyaçları karşıladı hem de sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında jandarma ekipleri Gül “Bizde sizin evladınızız her sıkıntınız ve ihtiyacınızda bir telefon kadar size yakınız” diyerek her zaman yanında oldukları paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.