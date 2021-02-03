Elazığ'da kamyonet, otomobilin üzerine devrildi:2 yaralı

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Elazığ'da çarpışmanın etkisiyle kamyonet otomobilin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl karayolu Mollakendi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 23 BE 184 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönerken, yine aynı istikamette olan A.V yönetimindeki 50 AAK 452 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ve yükünün de ağırlığıyla kamyonet otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapmasının ardından, araçlar kaldırıldı.

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