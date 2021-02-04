Elazığlı düğün fotoğrafçısı, uluslararası yarışmada birinci oldu



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 10 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Ömer Temel (26), Paris'te düzenlenen ve 81 ülkeden 3 bin 200 yarışmacının katıldığı 'WPE International Photographers Awards'da 1 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülü aldı. Temel, buradan aldığı puanlarla da Türkiye´de 3'üncü, dünya genelinde ise 12'nci sıraya yükseldi. Temel, bundan sonra daha iyi fotoğraflarla Türkiye'yi daha iyi tanıtabilmeyi amaçladığını söyledi.

Elazığ'da 10 yıldır profesyonel olarak fotoğraf sanatçılığı yapan Ömer Temel, 3 senedir de açtığı fotoğraf stüdyosunda düğün fotoğrafçılığıyla geçimini sağlıyor. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Temel, şu an yine aynı üniversitede yüksek lisansın yanı sıra ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim görüyor. Temel, 2020 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 'Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu WPE International Photographers Awards'a katıldı. Temel, 81 ülkeden 3 bin 200 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmada, farklı kategorilerde 1 birincilik, 2 ikincilik ve 1 de üçüncülük ödülü aldı. Temel, bu yarışmadan aldığı puanlarla Türkiye'de 3'üncü, dünya genelinde ise 12'nci sıraya yükseldi.

'AMACIMIZ, KENDİMİZİ VE ÜLKEMİZİ DAHA İYİ TANITABİLMEK'

Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için yarışmaya katıldığını anlatan Temel, "Bu yarışma yılda 3 kere yapılıyor ve çok katılım oluyor. 2020 yarışma sonucu yıl sonunda elimize ulaştı. 81 ülkeden 3 bin 200 fotoğraf sanatçısı katılmıştı. Biz de onları geçerek farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük almış olduk. Birincilik alan fotoğrafımız detay kategorisindeydi. 2 ikincilik ise damat kategorisindeydi. Bir tane de üçüncülüğümüz vardı. Bundan sonraki amacımız, daha ileri gidip, iyi işler başarabilmek, kendimizi ve ülkemizi daha iyi tanıtabilmek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-04 08:08:44



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