3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Çarşambaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 19. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Çarşambaspor’la 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Yunus Yıldız xx, Ahmet Fındık xx

Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ xx, Burak Özbakır xx (Semih dk. 68 x), Mehmet Eksik xx, Hüseyin Fıstıkcı xx (Umutcan dk. 66 x), Ömer Faruk Acı xx (Ahmet Can dk. 66 x), Muhammmet Can Öztürk xx (Muhammed Sak dk. 66 x), Kaan Güdü xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx (Emirhan dk. 86), Burak Kavlak xx

Çarşambaspor: Eren Yılmaz xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Ahmet Ürer xx (Hasan dk. 76 x), Kemal Sabri Bayraktar xx (Mertcan dk. 86 ?), Veysel Kılıç x (Cihat dk. 56 x), Aykut Topal x, Abdulkadir Yıldırım xx, Erhan Tatlıdil xx, Tugay Eruzun xx, Muhammet Mustafa Doğan xx, Rıdvan Sağlam xx (Hasan Kürşat dk. 86 ?)

Goller: Ahmet Can (dk. 90) (Elazığ Karakoçan), Oğuzhan (dk. 67) (Çarşambaspor)

Kırmızı Kartlar: Aykut Topal (dk. 45+4), Muhammet Mustafa (dk. 83) (Çarşambaspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Can, Semih (Elazığ Karakoçan), Oğuzhan, Kemal Sabri, Eren, Hasan Küçük (Çarşambaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.