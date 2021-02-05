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Kentsel dönüşümle evlerine kavuştular, başkanı davullu zurnalı karşıladılar

İHA

Kentsel dönüşümle evlerine kavuştular, başkanı davullu zurnalı karşıladılar

Elazığ’da kentsel dönüşüm ile yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı davul ve zurna ile karşılayarak teşekkür etti.
Elazığ Belediyesi tarafından 2019 yılında Kentsel Dönüşüm Projesi içerisine alınan ve 330 hak sahibinin bulunduğu Karşıya Mahallesi İskan Evleri, TOKİ ile imzalanan protokol çerçevesinde yıkıldı. Ardından yerine TOKİ tarafından 439 konut ve 29 iş yeri yapıldı. Kuraların ardından yeni evlerinde oturmaya başlayan konut sahipleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları’nı davet etti. Vatandaşlar, Başkan Şerifoğulları davul zurna ile karşılayarak, kurban kesti. Konutları gezen Şerifoğulları, vatandaşlarla muhabbet edip, taleplerini de dinledi.
İskan Evlerinin 1974 yılında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Toplamda 330 hak sahibinden oluşan 6 hektarlık alan, çok köhne bir alana sahipti. Bizler seçim öncesi Karşıyaka’ya geldiğimizde iskan evlerinin yenilenmesi, kentsel dönüşüm eliyle dönüştürülmesi noktasında ciddi bir irade ortaya koyacağımızı ifade etmiştik. Rabbim seçim kazanmayı nasip ettikten sonraki süreçte ilk yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi burası oldu. TOKİ ile görüşmeler yaptık, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza rica ettik. Sağ olsunlar 2019 yılında burayı TOKİ ile protokol imzalayıp dönüştürülmesi noktasında bir karar aldık. Depremin hemen akabinde de çok hızlı bir şekilde yıkımı gerçekleştirilip 439 bağımsız bölümün ve 29’da ticari alanın oluştuğu alanı inşa ettik. Yeşil alanları, peyzaj alanları, çocuk oyun olanları ile çok güzel bir görünüme kavuştu. Bugün de bu mutluğu ve gururu konutlarda oturan hemşerimizle birlikte yaşadık” dedi.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek"
24 Ocak depreminin akabinde çok ciddi manada bir yıkımın söz konusu olduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, “20 bin konutun yapımı noktasında bakanlıklarımız çok ciddi bir irade ortaya koyup çok hızlı şekilde çalıştı. Yıl sonuna kadarda 8 bin konutun teslimatı noktasında Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşümünün ilimize gerçekleştirilmesinde bizlere çok büyük katkılar sağladılar. Bundan sonra belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Abdullahpaşa Mahallesi'nde bin 800 konutu inşa edeceğiz. Yine Aksaray ve Gümüşkavak Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. TOKİ eli ile yapılan bu konutlarımız bittikten sonra bizlerin yerel yönetimler olarak yapacağı projelerle birlikte bu şehir çok güzel olacak. Daha yaşanabilir ve müreffeh bir şehir olacak. Biz bunlar için ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikteyiz, onların dertleri ile dertleniyoruz. Muhtarlarımız bizlerin çözüm ortağı. Her konuda bizlere mahallelerle alakalı bilgi ve fikirler veriyor” diye konuştu.

"Evlerimiz çok güzel"
Evlerin çok güzel olduğunu dile getiren vatandaşlardan Saim Korkmaz ise, “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kentsel dönüşümden dolayı bu evlerimiz yapıldı. 3+1 ve 2+1’lerde güzel. Devletimizden Allah razı olsun gerçekten çok memnunuz” şeklinde konuştu.
Evlerin çok memnun olduklarını belirten İlhami Taşkan ise “ Evlerimiz çok güzel. Sıcak, temiz. Bundan iyisi can sağlığı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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