Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu



Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 23 gün önce kaybolan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu (30), evine 20 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Karlar arasında bulunan Mahmutoğlu'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi'nde yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu, 15 Ocak'ta "Sultan Kubbesi'ne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Mahmutoğlu eve dönmeyince meraklanan ailesi, durumu jandarmaya bildirip, kayıp ihbarında bulundu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

Köylüler, bugün sabah saatlerinde Kayalık yolu kenarında bir cesetle karşılaştı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mahmutoğlu'na ait olduğu tespit edildi. 23 gün sonra evine yaklaşık 20 kilometre uzakta karlar içinde bulunan Mahmutoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-02-07 12:43:54



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