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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

İHA

Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu

Elazığ’da 23 gündür kayıp olan Mustafa Mahmutoğlu’nun cansız bedeni dağlık alanda karların altında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesinde yaşayan engelli Mustafa Mahmutoğlu (32), 15 Ocak'ta evden çıktı. Akşam olmasına rağmen Mahmutoğlu eve dönmeyince aile, hem kendi imkanları ile arama yaptı hem de durumu jandarma ve polise bildirdi. Bunun üzerine ekipler belde ve Karakoçan ilçesi başta olmak üzere Elazığ merkez ve diğer ilçelerinde aramaya yaptı, fakat bir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmaları sürerken belde sakinleri de bugün kırsalda çalışma yaptı. 23 günün sonunda Mahamutoğlu’nun cansız bedeni evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta eski Sarıcan bölgesi dağlık alanında kar altında bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Mahmutoğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahsın ölüm nedeninin otopsi ile belirleneceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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