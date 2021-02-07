2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 22. haftasında TY Elazığspor, evinde K. Karabükspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Doğukent

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş x, Sedat Etik xx, Erdem Değirmenci xx

Elazığspor: Okan Aytekin x, Cihan Canpolat x (Selim Enes dk. 69 x), Kadir Bekmezci xx, Muhammed İldiz xx (Görkem dk. 82 ?), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Kadir Taşoğlu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Hasan Ekici xx (Cihan Aslan dk. 82 ?), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Fırat dk. 65 x)

Karabükspor: Ferhat Yılmaz xx, Sezer Gündüz xx, Tevfik Çağan Emanet xx (Ahmet Yusuf dk. 82 ?), Emre Eser xx, Serkan Sıkılmaz xxx (Furkan Övün dk. 81 ?), Doğukan Sabih Toksöz xxx, Ali Kemal Yılmaz xx (Furkan Erdağı dk. 82 ?), Ömer Faruk Yaylacı xx, Ömer Faruk Yılmaz xx (Hasan Fehmi dk. 84), Cihan Aydın xx, Ömer Çelik xx

Goller: Serkan (dk. 57), Doğukan (dk. 90+6) (Karabükspor)

Kırmızı Kart: Ömer Faruk Yaylacı (dk. 90+7) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Cihan Canpolat, Hasan, Eren (Elazığspor), Emre Eser, Ahmet Yusuf, Doğukan (Karabükspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.