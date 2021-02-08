Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti

Elazığ'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk Edebiyatı Şairi Dr.Ahmet Tevfik Ozan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti.
Elazığ'ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı Şairi Ahmet Tevfik Ozan (68), geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden kentin sevilen ve sayılan şair hocası Dr. Ozan’ın, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığı ve eserlerini yolladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o dönem kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu gönderdi. 22 yıllık mektup, oğulları tarafından Ozan’ın evrakları arasından bulunarak ilk defa gün yüzüne çıktı.

“Geçici bir mekandayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem gönderdiği mektubunda, “Sayın Dr. A. Tevfik Ozan Kardeşim; Gönderme nezaketini gösterdiğiniz eserlerinizi aldım. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de bulunduğunuz görevde başarılar diliyorum. Selam ve Dua.. Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdiği görüldü.

“Bize yüzeysel bahsetmişti”
Vefat eden Ozan'ın oğlu Erciyes Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Mehmet Seyda Ozan ise mektup ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz bu mektubu babamın eşyalarını toplarken kıymetli evraklar dosyasında rastladık. Bize daha önce çok yüzeysel bahsetmişti fakat çok detaya girmemişti. Mektubu gördüğümüzde açıkçası şaşırdık, çünkü pek gün yüzüne çıkmamıştı ve herhangi bir platformda paylaşımı olmamıştı. Cumhurbaşkanımız 1999 yılında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaklaşık 4 ay tutuklu kalmıştı. O dönemde tamamen vatan sevmenin çilesini çeken kişileri kardeşi olarak görmesinden kaynaklı cumhurbaşkanımıza yazdığı bir mektup aslında. Babam bu mektubu yazmanın yanında eserlerini de cumhurbaşkanımıza göndermiş. Cumhurbaşkanımız da bu eserleri aldığını belirterek teşekkürlerini ve iyi dileklerini sunmuş. Biz babamın gönderdiği mektubun bir kopyasına ulaşamadık ama cumhurbaşkanımız yazdıklarından çıkarılmadıklarımız doğrultusunda bir teselli mektubu ve cumhurbaşkanımıza güç verme, teselli etme maksadıyla yazılmış bir mektup olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

“22 yıllık bir mektuptan bahsediyoruz”
Ozan, "Bu mektubu yaşadığı dönemde çok dile getirmemesi aslında bu mektubun bir güç aracı olarak algılanmaması ve yazılmış o dönemin şartlarında tamamen saf ve temiz duygularla, halis bir niyetle yazılmış olması bir nebi vatansever bir kardeşini teselli etme maksadıyla yazılmış. Günümüzde de buna gölge düşürecek bir paylaşım düşünmemesi aslında bu zamana kadar gizli kalmasını sağlayan önemli bir husus olmuş, diyebilirim. Mektupla beraber biz babamın yazdığı mektubun çıkarımını yapabiliyoruz. Bu mektuba ulaşma vesilemiz babamın vefatı sonrasında eşyalarını toplamamız kapsamında gerçekleşti. Yaklaşık 22 yıllık bir mektuptan bahsediyoruz. Dediğim gibi, yaşadığı dönemde bu bir güç aracı olarak algılanmasın veya o dönemin saf ve temiz duygularla yazılmış teselli mektubunun yanlış yönlere çekilmemesi amacıyla gizli kaldığını söylemek mümkün. Biz de gördüğümüzde gerçekten şaşırdık çünkü cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendi el yazısıyla yazmış bu mektubu hala da üzerinde yazmış olduğu kaleme ait izlere rastlamaktayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otogardaki ayakkabı tamircisi göçmenlerin yardımcısı; bin ailenin ihtiyacını giderdi
YEREL HABERLER Otogardaki ayakkabı tamircisi göçmenlerin yardımcısı; ...
Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu
YEREL HABERLER Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu
Elazığ İl Özel İdare kaptanıyla yolları ayırdı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare kaptanıyla yolları ayırdı
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
YEREL HABERLER Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2
Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında ...
Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar ...
Kündekari tekniği ile yapılan minber 8 asrı aşkındır hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kündekari tekniği ile yapılan minber 8 asrı aşkındır ...
Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzakta Elazığ'da buldu
YEREL HABERLER Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin ...
'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı
YEREL HABERLER 'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu, ondan geriye köpeği kaldı
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu, ondan geriye köpeği ...
Elazığspor, Cengizhan Akgün'le sözleşmesini 1 yıl uzattı
YEREL HABERLER Elazığspor, Cengizhan Akgün'le sözleşmesini 1 yıl ...
Keban Baraj Gölü'nün "Balıkçı Annesi" Elazığ'da 20 yıl boyunca eşiyle birlikte tekne balıkçılığı yapan 49 yaşındaki 1 çocuk annesi Aysel Kaya, devlet ve ailesinin desteğiyle Keban Barajı'na alabalık tesisi kurdu
YEREL HABERLER Keban Baraj Gölü'nün "Balıkçı Annesi" Elazığ'da 20 ...
Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele