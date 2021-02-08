Konuttaki yüzeysel çatlak, çekiç ve beton delici ile kırım yapılarak gösterildi

Elazığ depreminin ardından yapımı tamamlanan ve büyük bir çoğunluğu hak sahibine teslim edilen konutların bodrum katındaki taşıyıcı olmayan yerlerdeki çatlakların, yüzeysel olduğu, beton delici ve çekiçli kırım yapılarak gösterildi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 20 bin 118 konutun yapımına başlandı ve şimdiye kadar çok sayıda aile evine kavuştu. Bu kapsamda depremi sonrası Bizmışen bölgesindeki 781 konut tamamlanıp, bu konutlardan 676’sı kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Yapımı tamamlanan konutların birinin bodrum katındaki sığınaklarda çatlakların meydana geldiği bilgisi üzerine yetkililer yerinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca yetkililer sığınak olarak kullanılan bir binanın bodrum katında çekiç ve beton delici ile kırım yaparak çatlakların yüzeysel olarak oluştuğunu gösterdi.

Çatlakların yüzeysel olduğunu belirten TOKİ Kontrol Amiri Volkan Kaya, “Binada çatlağın olduğu bölgedeyiz. Sığınak Yönetmeliği’nden dolayı yaptığımız 55 santimetrelik sığınak yapılmıştır. 55 artı 20 santimetrelik duvar betonarme perdemiz bulunmaktadır. Duvarımız taşıyıcı bir eleman değildir. Çatlağın ana nedeni bodrum kattaki hava şartlarından dolayı ve menden kaynaklı yüzeysel çatlaklardır. Kırdığımızda görüldüğü üzere çatlaklar yüzeysel olup duvarda herhangi duvarda herhangi bir çatlak bulunmamaktadır” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olan Fatih Çelik ise “Bugün TOKİ’lerde görüldüğü üzere çatlaklardan dolayı bunun taşıyıcı sisteminin etkisinin olup olmadığıyla ilgili kırım yaptık. Görüldüğü üzere taşıyıcı sistemde herhangi bir çatlak mevcut değil, sadece sığınakta mevcut. Sığınakta da çatlakların sıcaklık ve soğukluktan kaynaklı yüzeysel çatlaklar var. Çatlaklar sıvaya dahil girmiyor. Görüldüğü üzere sığınakta 55 santimetrelik duvarlar var. Duvarlarda tuğla ve bimslerde çatlak yok. Vatandaşların burada endişelenmesine gerek yok, sıkıntı oluşturacak bir durum da yok. Gönül rahatlığıyla oturabilirler, zaten bunlar tünel kalıp sistemleri, her taraf perde ve duvarlara herhangi bir taşıyıcılık yok. Zaten yapılması gerek duvar yapılmış ve o da görüldüğü üzere yapılmış ve sıvada sadece yüzeysel çatlaklar mevcut” diye bilgi verdi.

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