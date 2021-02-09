Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı

DHA

Atmacadan kaçarken baraj gölüne düşen güvercini, soğuğa rağmen muhtar kurtardı


Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.
Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyünde, atmacanın saldırısından kaçan tahtalı güvercin, Tatar Barajı Gölü'ne düştü. Bu sırada göl kenarında olan ve güvercinin sudan çıkamadığını gören Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin, soğuk havaya rağmen göle girdi. Şahin, bir süre yüzdükten sonra ulaştığı güvercini kıyıya getirdi. Kanadından yaralanan güvercin, kurutulduktan veterinere götürülerek, tedaviye alındı. Güvercinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER
2021-02-09 10:29:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da roket üretildi, test uçuşları başlatıldı Fırat Üniversitesi’nde 2 danışman öğretim üyesinin desteğiyle yüksek lisans öğrencisi tez amaçlı paraşütle iniş sağlayan roket üretti, fırlatma testleri başlatıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da roket üretildi, test uçuşları ...
Konuttaki yüzeysel çatlak, çekiç ve beton delici ile kırım yapılarak gösterildi
YEREL HABERLER Konuttaki yüzeysel çatlak, çekiç ve beton delici ile ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden yazdığı teşekkür mektubu, 22 yıl sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden yazdığı teşekkür ...
Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar,"Karakoçan'da Besi OSB projesinin başlatılması için süreçler start almıştır"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar,"Karakoçan'da Besi ...
Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
Acı hikaye, kendi ailesiz büyüdü, kızı, eşi ve eşinin ailesini kazada kaybetti Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen kazada eşi, kızı, kayınvalidesi ve kayınbabasını kaybeden Emrah Sesveren, tek başına başladığı hayatta tekrar yalnız kaldı Annesi vefat etmesi nedeniyle babasının kendisinin 1 yaşında yuvaya verdiğini belirten Emrah Sesveren, yaşadıklarını anlattı Emrah Sesveren: "Ben çocuğumla iki arkadaş gibiydim. Ben baba, anne görmediğim için kızıma onu hiçbir zaman yansıtmıyordum. Zaman zaman rahmetli eşim kızıma kızdığı zaman kızmaması içi ben ona kızardım, sevgi farklı bir şey" "Kazanın olduğu yoldan 6-7 sefer geçtim, yolumu değiştiriyordum oraya gidiyordum"
YEREL HABERLER Acı hikaye, kendi ailesiz büyüdü, kızı, eşi ve eşinin ...
Türkiye'de "13-15" yaş arası gençlerin yüzde 5,3’ü sigara içiyor Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık: “Çocuklar merak duygusuyla sigara içmeyi deneyebiliyor, bu alışkanlık devam ediyor” "Ülkemizde 13-15 yaş arası gençlerin yüzde 5,3’ü sigara içiyor, en az bir kez sigara içmeyi deneyenlerin oranı yüzde 28"
YEREL HABERLER Türkiye'de "13-15" yaş arası gençlerin yüzde 5,3’ü ...
FÜ Rektörü Göktaş, fakülteleri inceledi
YEREL HABERLER FÜ Rektörü Göktaş, fakülteleri inceledi
Elazığ'da bir hafta içerisinde 39 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir hafta içerisinde 39 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, "Geçici bir mekandayız. Bunun bizler için anlamlı veya farklı süreç olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadeleri dikkat çekti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mektup 22 yıl ...
Otogardaki ayakkabı tamircisi göçmenlerin yardımcısı; bin ailenin ihtiyacını giderdi
YEREL HABERLER Otogardaki ayakkabı tamircisi göçmenlerin yardımcısı; ...
Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu
YEREL HABERLER Evinin önüne gittiği şahsı aşağı çağırıp vurdu
Elazığ İl Özel İdare kaptanıyla yolları ayırdı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare kaptanıyla yolları ayırdı
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
YEREL HABERLER Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 0 - Karabükspor: 2
Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın 23 gün sonra cansız bedeni kar altında ...
Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar ...
Kündekari tekniği ile yapılan minber 8 asrı aşkındır hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kündekari tekniği ile yapılan minber 8 asrı aşkındır ...
Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzakta Elazığ'da buldu
YEREL HABERLER Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin ...
'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı
YEREL HABERLER 'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç ...