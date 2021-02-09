Baraj gölüne düşen güvercin, suya giren muhtar tarafından kurtarıldı

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Elazığ'da bir baraj gölüne düşen güvercin, buz gibi suya giren 26 yaşındaki muhtar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur Köyü sınırlarında Tatar Baraj Gölü'ne atmacanın pençesinden kurtulan tahtalı güvercin düştü. Güvercinin düştüğünü gören 26 yaşındaki köy muhtarı Düzgün Ali Şahin, can yeleği takarak kıyafeti ile suya girdi. Suyun soğukluğuna aldırış etmeyen Şahin, güvercini kurtararak örnek bir davranış gösterdi.

Kurtarılan güvercini kurutan ve bakımını yapan Şahin, tekrardan doğal ortamına bıraktı.

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