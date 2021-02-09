Sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde devam edecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının süreceğini bildirildi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi beklendiğinden tarım ile uğraşan vatandaşlarımız meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.