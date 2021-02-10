Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 37 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan şüphelilerin ellerindeki tarihi eserlerle kente gelecekleri bilgisine ulaşıldı. A.H., S.A., Ş.H. ve A.E.'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada kazı malzemeleriyle birlikte 37 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-10 12:13:25



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