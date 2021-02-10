Elazığ’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 37 adet sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. 4 şüpheliyi belirleyen jandarma ekipleri, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan A.H., S.A., Ş.H. ve A.E. isimli şüphelileri bulundukları araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 adet metal arama dedektörü, çeşitli kazı malzemeleri ve 37 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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