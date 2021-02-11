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Gençler "Kardeşlik Üşümesin" dedi, topladıkları kıyafetleri İdlib'e gönderdi

İHA

Gençler "Kardeşlik Üşümesin" dedi, topladıkları kıyafetleri İdlib'e gönderdi

Elazığ'da Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapan Fırat Üniversitesi öğrencileri "Kardeşlik Üşümesin" diyerek bakanlığın ‘Kardeşlerin ısınır, dünya ısınır’ projesine destek verip topladıkları koli koli yardımları İdlib’e ulaşması için gönderdi.
Fırat Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı , ‘Kardeşlerin ısınır, dünya ısınır’ projesine destek verdi. Genç gönüllüler, projeye destek amaçlı düzenledikleri "Kardeşlik Üşümesin" yardım kampanyası ile bot, atkı, bere, kazak, pantolon, ceket, mont, ayakkabı ve çoraptan oluşan kışlık kıyafetleri toplayarak, yaş ve beden kategorilerine ayırarak koliledi. Ardından hazırlanan koliler "Kardeşlik Üşümesin" yazılarak İdlib’e ulaştırılmak üzere gönderildi.

"Gönüllülerimiz sahiplendi"
Lider ve genç gönüllülerinin başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirten Gençlik Merkezi Koordinatörü Serkan Sis, “ Kardeşlik Üşümesin projemiz kapsamında İdlib’e yardım kampanyamızı başlatmıştık ve bugün sonlandırdık. Hayırsever iş adamları ve vatandaşlarımız özellikle mont, bot ve diğer kıyafet anlamında bizlere yardımcı oldu. Bugün gençlik merkezimize bağlı lider ve gönüllülerimizle birlikte bu yardım kolilerini İdlib’e ulaştıracağız. Özellikle kış mevsiminde orada görmüş olduğumuz manzaralar ciddi derecede üzdüğü için bu tür bir yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanya, yürütücüsü olarak merkezimizin liderleri ve gönüllü gençlerin öncülüğünde başlattık, devam ettirdik ve şuan sonlandırıyoruz. Hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan buradaki tüm faaliyetlerin ve yardım kampanyalarının başından sonuna kadar sahiplenen gönüllüler oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacımız, farkındalık oluşturmaktı, bunu oluşturduysak ne mutlu”
Gönüllülerden Muhribe Deniz Atila ise “Fırat Üniversitesi’nde Tarih Bölümü öğrencisiyim. Okullarımız, uzaktan eğitime başladığından beri bizim de gençlik merkezinde etkinliklerimizin sayısı daha da arttı. Bakanlığımızın başlatmış olduğu, ‘kardeşlerin ısınır, dünya ısınır’ projesine biz de destek vermek istedik. Çevremizdeki tanıdıklardan kullanılmamış kıyafet ve giysileri toplayıp bu projeye gönülden destek verdik. Topladığımız ayakkabıları, kıyafetleri gençlik merkezimizde yaş kategorisine ayırarak koliledik. Bu etkinlikteki amacımız, farkındalık oluşturmaktı ve bir nebze de bunu oluşturduysak ne mutlu bize ve şunu söylemek istiyorum, ‘ Kardeşin ısınırsa, dünya ısınır, sen de gönül al gönüllü ol” diye konuştu.
Antrenörlük bölümünde eğitim hayatını sürdüren gönüllülerden Özlem Çiloğlu da, “Gönüllülük, gönülden gelen bir faaliyettir. Bugün de İdlib’teki kardeşlerimiz üşümesin diye kıyafet gibi kışlık giysi yardımlarında bulunduk. Bu hediyelerimiz kendilerine ulaşacaktır. Zorlu kış şartlarında kendileri üşümesin, maddi yönden ekonomik zorluk çekenler kendilerine hissetmesin, diye yardım etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım, kalpleri ısınır” ifadelerini kullandı.

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