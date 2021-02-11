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Deprem fırsatçılarının kursağında kaldı, Elazığ’da kiralık ve satılık ev fiyatları düştü Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin ardından kira ve satılık ev fiyatlarındaki ciddi artış, bir yılın ardından TOKİ ve özel sektörün yaptığı konutlar sayesinde ciddi oranda düşmeye başladı Daha önce 2-3 katına çıkan kira fiyatları yüzde 100, satılık evler de ise 50 ile 100 bin TL arasında düşüş oldu

İHA

Deprem fırsatçılarının kursağında kaldı, Elazığ’da kiralık ve satılık ev fiyatları düştü Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin ardından kira ve satılık ev fiyatlarındaki ciddi artış, bir yılın ardından TOKİ ve özel sektörün yaptığı konutlar sayesinde ciddi oranda düşmeye başladı Daha önce 2-3 katına çıkan kira fiyatları yüzde 100, satılık evler de ise 50 ile 100 bin TL arasında düşüş oldu

Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem sonrası fırsatçıların fahiş oranda arttırdığı kiralık ev fiyatları, kentte 1 yıl içinde binlerce konutun yapılmasıyla hızla düştü. Daha önce bin 500 2 bin TL arasında değişen kira fiyatları 800 ile bin TL’ye kadar geriledi.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların teslim edilmeye başlamasıyla birlikte depremden sonra fırsatçıların ortaya çıkmasıyla artan kiralarda düşüş yaşanmaya başladı. Emlakçılar, 20 bin konutun tamamının yazın teslim edilmesiyle birlikte kiraların daha fazla düşeceğini aktardı. Ayrıca satılık evlerde de 50 ile 100 bin TL arasında düşüşler yaşandığı belirtildi.

"2 bin lira isteyenler bin liraya düşüyorlar"
Depremde binlerce binanın zarar gördüğünü ve vatandaşın daire bulamadığını belirten Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, “Fiyatlar bu yüzden yükselmişti. Ama şuan 20 bine yakın TOKİ tarafından konutlar yapılıyor ve teslim ediliyor. Fiyatlar bununla birlikte düşüşe geçti. 2 bin liraya isteyenler şuanda bin liraya düşüyorlar. Gün geçtikçe kira fiyatları düşecek. Her gün yeni konutlar yapılıyor. Hem TOKİ hem de müteahhitler yapıyor. 3 aya kalmaz fiyatlar epey düşecek” dedi.

"500600 bandına düşecek"
Depremden sonra kiraların arttığını anımsatan emlakçı Ali Oğuz, “Kiralar, çok aşırı derecede artış göstermişti. Bir takım kesim fırsatçılık yaptı. 500600 bandında olan konutlar, bin 500 kadar çıktı. Şuan TOKİ tarafından yapılan konutların teslim edilmesinden sonra kiralarda düşüş başladı. 20 bin konut Haziran’da teslim edildiğinde kiraların yüzde 50’den fazla düşeceğini tahmin ediyorum. 500 liralık bir konutu bin liraya verenler var. Bu konutların teslim edilmesiyle o bin liralık kiralar, 500600 bandına düşecek. Büyük bir düşüş bekleniyor. Ama bu arada da düşmeye devam ediyor” dedi.

"Eskiden parasıyla bile ev yoktu,artık öyle bir sıkıntı yok"
Yeni yapılan konutların teslim edilmeye başladığını aktaran nakliye firması yetkilisi Ferhat Demirelli “Bizde taşımaya başladık. İşlerimizi iyi. Kira fiyatları da düştü. Eskisi gibi çok uçuk fiyatlarda kirada istenmiyor. O yüzden taşınanlarda var. Bizde çalışıyoruz. Herkesin işini görmeye çalışıyoruz. Bu TOKİ’lerin tamamının teslim edilmesi ile birlikte kiralar tamamen düşer. Çünkü şuanda bile çok fark etti. Eskinde kiralık ev yoktu. Şimdin en azından herkes rahatça istediği yere gidebiliyor. Eskiden parasıyla bile ev yoktu. Neyse ki artık öyle bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

"Bin 500 liralık kiralar, şu an 800900 arası"
Yeni evine geçen vatandaşlardan Kasım Kığılıoğlu ise, “Kültür Mahallesinde kalıyordum. Depremde evim ağır hasar aldı. Bir yakınımın yanına eşyamı koydum. TOKİ konutlarının yapılması ile ev fiyatları düştü. Bizde bir ev aldık. Taşımacı arkadaşlar geldi, eşyaları depodan çıkardı ve taşıyorlar. Eskiden bin 500 liralık kiralar, şuan 800900 arası. Bin lirayı geçen kira yok. Vatandaş mağdur olmuyor. Eskiden bin liralık eve bin 500 lira istiyorlardı. Ama şuan çok şükür iyi. Biz bu evi aldık. Eskiden 400 bin istiyorlardı ama şuanda 350 bin liraya aldık. Depremden 1 ay sonra burayı 450 bin liraya da alamazdık. Hükümetimiz de yeni binaları yaptı ve teslim etti. Ev sahipleri evlerine gidince haliyle evler boşaldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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