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Elazığ'da kaçak gümeler imha edildi, avlanan 2 şahsa ceza kesildi

İHA

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti, avlanan 2 şahsa da cezai işlem uyguladı.

Elazığ'da kaçak gümeler imha edildi, avlanan 2 şahsa ceza kesildi

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti, avlanan 2 şahsa da cezai işlem uyguladı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sulak alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak ve izin almadan yapılan 2 farklı noktadaki gümeler tespit edilip, imha edildi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı uygulamalarda ise aykırı olarak avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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