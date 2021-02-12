Elazığ’da 167 hak sahibi kurayla evlerine kavuştu

Elazığ depremi sonrası iki mahalledeki kentsel dönüşümden hak sahibi olan 167 kişi daha çekilen kura ile evlerine kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan konutlar etaplar halinde teslim edilmeye devam ederken bugün Zafran Mahallesi'nde 691 konuttan 167'si için kura çekimi yapıldı. Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olan 167 kişi, İl Özel İdare toplantı salonunda 3. Noter Havva Kaya başkanlığında çekilen kura ile evlerine kavuştu.

Konutlar tamamlandıkça kura çekimlerinin devam ederek hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

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