Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze namazı İzzetpaşa Camii’nde düzenlenecek törene, Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı bakanları ve diğer devlet erkanının katılacağı bildirildi Hafız Abdullah Nazırlı’nın bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine adadığı, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet’e hizmet ederek bine yakın hafız yetiştirdiği ve 5 bine yakın kişiye ise Kur’an-ı Kerim’i öğrettiği belirtildi

İHA

Elazığ’ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze namazı İzzetpaşa Camii’nde düzenlenecek törene, Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı bakanları ve diğer devlet erkanının katılacağı bildirildi Hafız Abdullah Nazırlı’nın bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine adadığı, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet’e hizmet ederek bine yakın hafız yetiştirdiği ve 5 bine yakın kişiye ise Kur’an-ı Kerim’i öğrettiği belirtildi

Dün vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın bugün İzzetpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı bakanlar katılacak.
Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Elazığ’ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak. Naaşı Harput Mezarlığı’na defin edilecek olan Nazırlı’nın cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanının katılması bekleniyor.

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir?
Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ’ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır’ın Hani ilçesinde İmamzadeler ’den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ’ın Hoş köyünden Çuvalcızadelerden İbrahim Efendi’nin kızı Hatice Hanım’dır.Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi’ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı’nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi’den Kur’anı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ’a getirilir.
Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet’e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur’anı Kerim’i öğretmiştir.

Geçen yıl İHA’ya verdiği röportajda, ”Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor” demişti
Elazığ’ın kanaat önderi olan Hafız Nazırlı’yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak’ta geldiği kentte Nazırlı’lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan ondan önce ise Hafız Nazırlı’yı 2019 yılında 4’üncü kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye’de örneği sadece Topkapı Müzesi’nde bulunan ve özel hazırlanan Kur’anı Kerim’den hediye etmişti.
O ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, “Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye’de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor” demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor
YEREL HABERLER Hazar Gölü adacığındaki tavşanları jandarma besliyor
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği kanaat önderi ...
Elazığ’da seyir halindeki araç alev aldı, diğer sürücüler müdahale etti
YEREL HABERLER Elazığ’da seyir halindeki araç alev aldı, diğer ...
Elazığ'da, deprem sonrası yapımı tamamlanan 162 konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Elazığ'da, deprem sonrası yapımı tamamlanan 162 konut ...
Elazığ'da, firari 3 hırsızlık hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da, firari 3 hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Elazığ’da 167 hak sahibi kurayla evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 167 hak sahibi kurayla evlerine kavuştu
Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mardin Voleybol: 0
YEREL HABERLER Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - ...
Karakoçan Belediyesi'nde HDP'li üyenin resmi evrakı çoğaltması gerginliğe yol açtı
YEREL HABERLER Karakoçan Belediyesi'nde HDP'li üyenin resmi evrakı ...
Elazığ’da aranan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da aranan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
HDP’li meclis üyesi resmi mühürlü belgeleri çoğalttı, ortalığı karıştırdı
YEREL HABERLER HDP’li meclis üyesi resmi mühürlü belgeleri çoğalttı, ...
Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı
DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ’da son 18 yılda 15 baraj inşa ettik"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ’da son 18 yılda 15 ...
Elazığ'da kaçak gümeler imha edildi, avlanan 2 şahsa ceza kesildi
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak gümeler imha edildi, avlanan 2 şahsa ...
Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Kurtar: “Hentbol takımımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Kurtar: ...
30 yıl sonra 'epilepsi pili' ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 30 yıl sonra 'epilepsi pili' ile sağlığına kavuştu
Elazığ’da 1 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ’da 1 köy daha karantinaya alındı
Elazığ'da "Sağlık Turizmi Eylem Planı" toplantısı
YEREL HABERLER Elazığ'da "Sağlık Turizmi Eylem Planı" toplantısı
Elazığ'da “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi
YEREL HABERLER Elazığ'da “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama Elazığ’da başladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama Elazığ’da ...
Vali Erkaya Yırık'tan "Elazığ'ın geleceğine birlikte karar verelim" anketi
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık'tan "Elazığ'ın geleceğine birlikte ...
Deprem fırsatçılarının kursağında kaldı, Elazığ’da kiralık ve satılık ev fiyatları düştü Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremin ardından kira ve satılık ev fiyatlarındaki ciddi artış, bir yılın ardından TOKİ ve özel sektörün yaptığı konutlar sayesinde ciddi oranda düşmeye başladı Daha önce 2-3 katına çıkan kira fiyatları yüzde 100, satılık evler de ise 50 ile 100 bin TL arasında düşüş oldu
YEREL HABERLER Deprem fırsatçılarının kursağında kaldı, Elazığ’da ...
Gençler "Kardeşlik Üşümesin" dedi, topladıkları kıyafetleri İdlib'e gönderdi
YEREL HABERLER Gençler "Kardeşlik Üşümesin" dedi, topladıkları ...