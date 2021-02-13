Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 107 yaşında vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze namazına katılmak üzere Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programlarını iptal ederek dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi. Havalimanında il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı için İzzetpaşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze namazına katılmak üzere hareket etti.

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