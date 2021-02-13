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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldı


Buruk EMEKSerdar SUNARAhmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik" dedi.
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Hafız Abdullah Nazırlı'yı 25 Ocak'ta hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılmak üzere bugün yine Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile cenazeye katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Aziz Müslümanlar, şu anda musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere biz de huzurlarınızda bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Elazığ'a deprem konutlarının sahibine teslimi için geldiğimizde hocamızı hastanede ziyaret etmek istemiştik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik. Rabb'im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti ve elhamdülillah bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi yer yiğidin karı değil. Ve bunu az önce Asım kardeşimden duydum, sabah namazında başlar öğrenci yetiştirmeye, gün boyu ders vermeye, bir taraftan yaş itibarıyla daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle yatsıdan sonra tekrar aynı şekilde yani durmak yok; sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek, çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi. Onun için Abdullah Nazırlı hocam, daha önceki dönemlerde evindeki ziyaretlerimizde hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik. Eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun da emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabb'im, evlatlarıyla bunun devamını da inşallah nasip etsin. Biz kendisinden hep hoşnut olduk. 106 yıllık ömür. Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamdolsun, bu ne hafıza. En ufak bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini 106 yılın sonunda hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak, diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah." 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın helallik istemesinin ardından Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Harput Mezarlığı'na götürüldü. Tabuta, Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Mezarlığa getirilen Nazırlı'nın cenazesi, Erdoğan'ın da katılımıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Burak EMEK, Serdar SUNAR, Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-13 15:14:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Elazığ’ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze namazı İzzetpaşa Camii’nde düzenlenecek törene, Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı bakanları ve diğer devlet erkanının katılacağı bildirildi Hafız Abdullah Nazırlı’nın bütün ömrünü Kur’an eğitim ve öğretimine adadığı, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet’e hizmet ederek bine yakın hafız yetiştirdiği ve 5 bine yakın kişiye ise Kur’an-ı Kerim’i öğrettiği belirtildi
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