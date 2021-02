Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze namazına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Binlerce hafız yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz Kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil" "Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi"

Vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafız yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz Kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil. Böyle bir görevi ifa etmek büyük bir fazilet erbabının işidir" dedi.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren Elazığ’ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı’nın cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakani Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, ailesi, yakınları, sevenleri olmak üzere birçok kişi katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırarak, dua etti.



"Böyle bir görevi ifa etmek büyük bir fazilet erbabının işidir"

Namaz sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok değerli hocamızı Hak'ka uğurlamak üzere aranızda bulunuyoruz. Az önce Diyanet İşleri başkanımızın da ifade ettiği gibi Elazığ’da deprem konutlarıyla ilgili hak sahiplerine tesliminde hocamızı hastanede ziyaret edelim istemiştik. Hastanede ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanım, bakan, milletvekili arkadaşlarımda yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. 'Fevkalade bir durum olmadığı sürece bizler bu görevi ifa edeceğiz, inşallah geleceğiz' dedik. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti. Elhamdülillah biz de bugün hakka uğurlama merasiminde burada bulunuyoruz. Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce diyanet işleri başkanımızın da ifade ettiği gibi binlerce hafız yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz Kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil. Bunu az önce Asım kardeşimde dinliyorum. Sabah namazından sonra başlar öğrenci yetiştirmeye bir taraftan dersleriyle, bir taraftan yaş itibariyle daha farklı olanların yetiştirmek suretiyle akşam yatsıdan sonra tekrar aynı şekilde yanı durmak yok sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi. Onun için Abdullah Nazırlı hocamızdan daha önceki dönemlerde evinde de ziyaretlerimizdeki hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik ve eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun da emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabbim evlatlarıyla da bunun devamını inşallah nasip etsin. Gerek kız evlatları, gerek erkek evlatlarıyla. Biz kendisinden hep hoşnut olduk. 106 yıllık ömür, hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah’â hamd olsun bu ne hafıza en ufak bir hafızada gerileme yok. Allah’ın ayetlerini 106 yıl sonunda hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah. Son olarak da surelerin en güzellerinden hep birlikte birer Fatiha okumak suretiyle inşallah yolculuğuna uğurlayalım" dedi.

Konuşma sonrası Nazırlı'nın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan omuzlayarak bir süre taşıdı. Cenaze aracına konulan Nazırlı'nın naaşı defin edilmek üzere Harput Mezarlığı'na götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.