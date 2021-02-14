Elazığ’da iş kazası: 1 yaralı

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Elazığ’da inşaatın birinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde bulunan bir inşaata meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın birinci katında çalışanlardan bir kişi dengesini kaybederek aşağı düştü. Şahsın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı işçi, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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